A Brands Hatch vincono Khera e Rogers

Sono Lucky Khera (Graypaul Birmingham) e Paul Rogers (JCT600 Leeds) a trionfare nella prima gara del quarto round stagionale del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Uk che si disputa questo fine settimana sul tracciato di Brands Hatch. Le sessioni ufficiali sì sono svolte sul circuito nella configurazione Indy, precedute da una serie di test collettivi che hanno occupato la giornata di venerdì.

Trofeo Pirelli. Lucky Khera, scattato dalla seconda posizione, ha costruito la sua vittoria in partenza, riuscendo a prendersi immediatamente la testa della corsa, superando il poleman H. Sikkens (HR Owen London). Il leader della classifica ha subito creato un buon margine che ha poi amministrato fino al traguardo, vincendo con un vantaggio di 2.926 su Sikkens, il quale ha dovuto difendersi dai tentativi di attacco di Andrew Morrow (Charles Hurst). Morrow ha provato più volte, senza riuscirci, a prendersi il secondo gradino del podio che alla fine è stato occupato da Sikkens. Quarta posizione finale per Paul Hogarth (Stratstone Manchester) che ha approfittato dell’uscita di scena di Graham De Zille (Meridien Modena), finito contro le barriere a causa di un errore nel corso dell’ultimo giro.

Coppa Shell. Seconda vittoria stagionale per Paul Rogers che torna sul gradino più alto del podio dopo il successo in Gara 1 nel primo round di Oulton Park. Per il portacolori di JCT600 Leeds anche il miglior crono in qualifica e durante la corsa. Seconda piazza per Carl Cavers (Graypaul Nottingham), al debutto assoluto nella serie britannica. Terzo posto per Stuart Marston (Maranello Sales). Fuori dal podio il leader della Coppa Shell, Jason Ambrose (Dick Lovett Swindon), quinto finale, alle spalle di Paul Simmerson (Graypaul Birmingham) attardato dopo essersi girato in pista nel tentativo di superare Cavers.

Programma. Domani, domenica 4 settembre, le attività a Brands Hatch riprendono con il circuito in configurazione GP con le libere previste dalle 10.00 alle 11.00 e quindi le qualifiche dalle 12.40 alle 13.10. Semaforo verde di Gara 2 alle 15.15. Gli orari indicati sono locali.