A Brands Hatch penultima battaglia della serie britannica

Entra nel vivo l’accesa battaglia per aggiudicarsi i titoli del Trofeo Pirelli e della Coppa Shell del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK 2022. Il tracciato di Brands Hatch dal 2 al 4 settembre ospiterà il penultimo round stagionale, prima del gran finale previsto a Silverstone dopo due settimane, dal 16 al 18 settembre.

Sul tracciato che si trova nella contea del Kent, che vanta quasi 100 anni di storia, i piloti della serie britannica sono pronti per altre avvincenti sfide. Nel Trofeo Pirelli comanda sempre la classifica Lucky Khera (Graypaul Birmingham) dall’alto dei suoi 80 punti. Ma la prima vittoria di Andrew Morrow (Charles Hurst) firmata a Donington in Gara 2 e la piazza d’onore ottenuta nella prima corsa hanno permesso al debuttante pilota di portarsi in seconda posizione nella graduatoria generale a quota 68, scavalcando H. Sikkens (H.R. Owen London), distanziato di quattro lunghezze.

Diversa la situazione nella Coppa Shell, dove Jason Ambrose (Dick Lovett Swindon), entrato nella serie solo quest’anno, occupa la vetta con 91 punti, frutto di sei podi consecutivi (praticamente in tutte le gare in cui è sceso in pista), di cui gli ultimi quattro scalati fino al gradino più alto. I rivali proveranno ad interrompere questa egemonia, a cominciare da Paul Rogers (JCT600 Brooklands), secondo staccato di 20 lunghezze, e Paul Simmerson (Graypaul Birmingham) che occupa la terza posizione con 68 punti.

Le attività inizieranno sabato con le prove libere dalle 9.35 alle 10.15, quindi le qualifiche dalle 12.10 alle 12.40 e Gara 1 con partenza dalle 15.10 sul tracciato in configurazione Indy. Domenica si ripete con le libere dalle 10.00 alle 11.00, qualifiche dalle 12.40 alle 13.10 e semaforo verde della seconda prova alle 15.25 correndo sul layout Grand Prix. Tutti gli orari indicati sono locali.

Tutte le sessioni di qualifica e le gare del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK sono trasmesse in diretta streaming su live.ferrari.com.