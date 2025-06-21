A Brands Hatch in gara 1 dominio di Yates e seconda vittoria per Hunter

Brands Hatch 21 giugno 2025

Il terzo round del Ferrari Challenge UK Trofeo Pirelli ha preso il via oggi nel Kent, nello storico e rinomato circuito di Brands Hatch. Gara 1 si è disputata con la configurazione più corta del circuito “Indy”. I piloti, al volante delle loro Ferrari 296 Challenge, hanno lottato contro temperature record nel caldo torrido del solstizio d’estate. Domani invece i piloti affronteranno il tracciato più lungo e tecnico del Gran Premio. Il weekend inizia dove l’avevamo lasciato a Oulton Park, con le vittorie di Gilbert Yates e Peter Hunter.

Qualifiche 1. Nel Trofeo Pirelli, Gilbert Yates (Charles Hurst) ha compiuto una straordinaria rimonta dopo un incidente all’inizio delle qualifiche. Grazie al rapido lavoro del team, il leader del campionato è riemerso dalla corsia dei box a pochi minuti dalla fine, facendo segnare un impressionante tempo sul giro singolo di 45.878 secondi, conquistando la pole position. Nella Coppa Shell, Mike Dewhirst (Dick Lovett Swindon) ha ritrovato la sua forma e si è assicurato la prima posizione nella sua classe con un tempo di 46.345 secondi.

Gara 1. Trofeo Pirelli. Paul Simmerson (Graypaul Birmingham) ha capitalizzato il momento in cui il semaforo è diventato verde, infilandosi all'interno della 296 Challenge di Pranav Vangala (HR Owen) quando il secondo in griglia è entrato in curva 1. Anche Fedor Samorukov (HR Owen) ha visto l'opportunità di pressare il suo compagno di team, ma Vangala si è difeso bene nelle prime fasi per salvaguardare la posizione sul podio.

In testa Yates ha sfruttato le battaglie alle sue spalle per consolidare il suo vantaggio. Quando l’ordine si è stabilizzato, Vangala ha trovato il suo ritmo di gara, iniziando a ridurre la distanza da Simmerson. Anche Calum Leathem (Charles Hurst) ha sorpassato Samorukov, quando il pilota dell'HR Owen ha accusato un problema che lo ha costretto al ritiro.

Più avanti, Vangala ha continuato a fare pressione su Simmerson. I due hanno lottato lungo il circuito “Indy”, prima che il pilota di HR Owen riuscisse finalmente ad entrare all'ingresso di Druids, completando il sorpasso all'uscita di Surtees.

Per il resto della gara, Vangala ha lottato strenuamente per ridurre il distacco da Yates, ma il campione 2024 ha notato che il suo rivale del Trofeo Pirelli stava guadagnando terreno e ha spinto la sua Ferrari 296 Challenge per rafforzare il vantaggio, assicurandosi una comoda vittoria nella prima gara del weekend.

Coppa Shell. Peter Hunter (Stratstone Manchester) è balzato in testa sin dalla partenza, superando Paul Rogers (HR Owen) e Mike Dewhirst. Più indietro, anche Steve Dopson (Dick Lovett Swindon) ha sorpassato Huseyin Sert (Maranello Sales) per salire in sesta posizione. L'ordine si è stabilizzato quando i piloti della Coppa Shell si sono concentrati nella conservazione dei pneumatici: le temperature erano veramente alte. Hunter ha mantenuto un ritmo sostenuto per la prima parte della corsa, ma a metà Dewhirst ha effettuato i suoi giri più veloci e ha colmato il divario, portando il pilota di Stratstone Manchester a meno di mezzo secondo.

A pochi giri dalla fine, Dewhirst, che aveva conservato le gomme per la fase finale della gara, ha tentato la grande mossa. Hunter è stato implacabile nella difesa e si è rifiutato di concedere la vittoria, tenendo la porta saldamente chiusa, mentre i due entravano a Druids. Un'uscita di scena di Steve Dopson (Dick Lovett Swindon), poco prima della fine dei 30 minuti di gara, ha causato l’esposizione anticipata della bandiera a scacchi. Hunter ha mantenuto il sangue freddo e ha spinto fino al traguardo, conquistando la prima posizione e assicurandosi la seconda vittoria consecutiva, dopo quella ottenuta in Gara 2 a Oulton Park.

Domani. Le Qualifiche 2 si svolgeranno domani, domenica 22 giugno, alle 11.55, mentre Gara 2 inizierà alle 15.30 (orari locali).