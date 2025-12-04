S i s t e m a d i g e s t i o n e s o s t e n i b i l e

Il Ferrari Challenge UK ottiene la certificazione di sostenibilità ISO 20121

Anche il Ferrari Challenge UK ottiene la certificazione di sostenibilità ISO 20121, riconosciuta dall’ente TÜV NORD Italia, che ha il compito di determinare lo standard internazionale per la gestione sostenibile per gli eventi. La serie britannica, che ottiene questo importante riconoscimento per la prima volta, si unisce a quella europea che ha conseguito la certificazione per il quinto anno consecutivo e a quella nordamericana certificata da quest'anno. Questo attestato sancisce ancora una volta l’impegno di Ferrari e dell’ente Endurance e Corse Clienti nell’organizzazione e gestione responsabile degli eventi.

I parametri che decretano la sostenibilità riguardano vari aspetti, come la raccolta differenziata e il riciclo, l’efficienza energetica, la mobilità e la logistica, l’accessibilità delle persone diversamente abili, la lotta allo spreco alimentare e impatto economico.