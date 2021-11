Modelli eleggibili

Le vetture che possono entrare a far parte del Club Competizioni GT sono dodici e spaziano dalla F40 Competizione del 1989 alle 488 GTE e GT3 attualmente a disposizione dei clienti impegnati nelle competizioni agonistiche. Oltre alla dotazione di base data dalla membership del club, come abbigliamento personalizzato, un set di gomme per ogni round e un evento di gala, sono disponibili anche servizi speciali on demand che includono sessioni con un pilota professionista in esclusiva, il trasporto delle vetture, una logistica personalizzata e la possibilità di avere un menu su misura in hospitality.