Dopo la 24 Ore di Daytona dello scorso gennaio, si torna in pista negli Stati Uniti per il secondo appuntamento stagionale dell’IMSA SportsCar Championship - Endurance Cup. Alla prestigiosa 12 Ore di Sebring sono attese sette Ferrari 296 GT3, impegnate nelle classi GTD Pro e GTD con sei piloti ufficiali della Casa di Maranello.

Come di consueto a Sebring dopo quattro, otto e 12 ore saranno attribuiti cinque, quattro, tre, e due punti alle vetture che occuperanno i primi posti in gara in concomitanza di queste scadenze temporali.

In Europa, invece, va in archivio nel fine settimana a Barcellona la stagione 2025 del GT Winter Series con l’evento speciale endurance di 6 Ore che vedrà al via anche la 296 Challenge di Rossocorsa Racing.

IMSA. In classe GTD Pro a difendere i colori di Maranello sarà ancora Dragon Speed, reduce dal sesto posto assoluto alla 24 Ore di Daytona. Al Sebring Raceway il team americano si presenta con un equipaggio in parte diverso alla prima prova in Florida. A dividere l’abitacolo della 296 GT3 numero 81 con Albert Costa e il pilota ufficiale Davide Rigon sarà Giacomo Altoè, vincitore del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe 2024, già protagonista lo scorso anno sulla medesima pista, in Florida, sulla vettura di Conquest Racing undicesima in GTD, e già confermato per tutto il resto della stagione.

In quest’ultima classe, dedicata ad equipaggi composti da piloti professionisti e gentlemen drivers, saranno sei le 296 GT3 iscritte. Sulla numero 47 di Cetilar Racing – il team, con la 488 GT3 Evo 2020, fu l’ultimo a ottenere una vittoria a Sebring per la Ferrari, nella stagione 2022 – saliranno l’ufficiale Antonio Fuoco insieme a Lorenzo Patrese e Giorgio Sernagiotto. La numero 34 di Conquest Racing vedrà impegnati un altro ufficiale del Cavallino Rampante, Daniel Serra, insieme a Cédric Sbirrazzuoli e a Manny Franco, vincitore della gara di apertura del Ferrari Challenge North America lo scorso fine settimana.

Due saranno le vetture anche di Triarsi Competizione: la numero 021 con Sheena Monk, Stevan McAleer e Mike Skeen e la numero 023 che schiererà l’ufficiale Alessio Rovera insieme a Onofrio Triarsi e Charles Scardina.

Altri due piloti Ferrari saliranno invece sulla numero 21 di AF Corse: Alessandro Pier Guidi e la francese Lilou Wadoux Ducellier che divideranno l’abitacolo con Simon Mann.

Infine, sulla numero 70 di Inception Racing saliranno Brendan Iribe, Frederik Schandorff e Ollie Millroy.

Una storia vincente. Fin dalla prima gara a Sebring nel 1950, la Ferrari si è affermata come uno dei costruttori più vincenti sul circuito della Florida. Il marchio italiano ha ottenuto 12 successi assoluti e 35 di classe. Gli anni '60 e '70 sono stati gli anni migliori per la Ferrari, che ha registrato quattro vittorie consecutive assolute dal 1961 al 1964 e ha ottenuto la significativa prima vittoria in una gara con partenza da fermo nel 1970.

La vittoria di classe più recente è arrivata nel 2016 per merito di Alessandro Balzan e Christina Nielsen - nel corso della loro stagione nel campionato WeatherTech GTD - insieme a Jeff Segal. Più recentemente, nel 2024, la Ferrari è salita sul podio sia della classe GTD Pro sia della classe GTD, piazzandosi al secondo posto, e nel 2025 il marchio punta a un posto più in alto.

Programma. La qualifica è in programma venerdì 14 marzo alle ore 11.25 per la classe GTD e alle 11.50 per la GTD Pro, mentre la gara prenderà il via sabato 15 marzo alle ore 10.10. Gli orari indicati sono locali.

GT Winter Series. La seconda e ultima prova endurance della stagione della GT Winter Series va in scena sul circuito di Barcellona. Come la prima di Portimão dello scorso febbraio, anche la sei ore di Barcellona non sarà valida per il campionato che ha già decretato i suoi vincitori assoluti, e di Cup 1, in Cristiano Maciel e Rui Aguas sulla Ferrari di AF Corse.

Proprio nella classe Cup 1, dedicata alle vetture in configurazione monomarca, sarà impegnata l’unica Ferrari in pista, la numero 80 con al volante Angelo Fontana, Niccolò Schirò e Bence Valint, campione alle Finali Mondiali dello scorso ottobre.

Le tre sessioni di qualifica si terranno sabato 15 marzo dalle ore 12.15, mentre la prova di sei ore partirà domenica 16 alle ore 10.40 ora locale.