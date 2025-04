Weekend preview: sette Ferrari a Barcellona per la conclusione della GT Winter Series

Si conclude nel fine settimana a Barcellona la GT Winter Series con sette Ferrari impegnate tra le classi Cup 1 e la Cup 5, dedicate alle vetture in configurazione monomarca.

Da lunedì 10, sul circuito francese del Paul Ricard si accendono i motori della GT World Challenge Europe con i test ufficiali che vedranno impegnate sette Ferrari.

GT Winter Series. Gran finale di campionato sulla pista catalana per il campionato che tra gennaio e marzo si è sviluppato in cinque eventi tra Portogallo e Spagna

Sei Ferrari 296 Challenge si contenderanno il successo nella Cup 1, cinque delle quali portate in pista da AF Corse. Sulla numero 9 salirà Danilo Del Favero, sulla 76 Andrea Bogh Sorensen e Mikkel Mac, sulla 151 John Dhillon e Matt Griffin, sulla 198 Eric Cheung e Daniele Di Amato e sulla 150 Christiano Maciel e Rui Aguas, leader della classifica provvisoria. Per Araùjo Competiçào saranno in gara Alvaro Ramos e Goncalo Araùjo.

In Cup 5, infine, al via la Ferrari 488 Challenge Evo numero 5 di AF Corse con al volante Darren Howell e Sean Doyle.

Come per gli altri appuntamenti, la formula del campionato prevede due prove da 30 minuti ciascuna e una da 55 minuti. Dopo le due sessioni di qualifica in programma sabato 8 marzo alle ore 12.40 e alle ore 13.05, la prima prova vedrà il via alle ore 16.05. Domenica 9 marzo Gara 2 in programma alle 11.50, mentre bandiera verde per la prova endurance alle ore 17.05. Gli orari indicati sono locali.

GT WC Europe. Dal 10 all’11 marzo sono in programma i test al Paul Ricard del campionato GT WC dove sono iscritte sette Ferrari 296 GT nella Endurance e sette nella Sprint. Sul tracciato francese parteciperanno al prologo alcuni dei team che saranno protagonisti nella stagione 2025. Nelle prove di durata ci saranno due Ferrari portate da AF Corse – Francorchamps Motors in classe Pro: sulla numero 50 il pilota ufficiale Antonio Fuoco, Eliseo Donno e Arthur Leclerc, mentre la numero 51 sarà affidata agli ufficiali Alessandro Pier Guidi e Alessio Rovera, insieme a Vincent Abril. Le restanti vetture del Cavallino Rampante saranno nella classe Bronze: due di Kessel Racing, con i numeri 8 e 74, una terza di AF Corse – Francorchamps Motors con il numero 52 con Andrea Bertolini, una di Rinaldi Racing con il numero 12, con l’ufficiale Davide Rigon (per quattro dei cinque round), e una con Ziggo Sport Tempesta Racing con la numero 93.

Nella classe Sprint AF Corse – Francorchamps Motors schiererà altre due vetture in classe Pro: sulla numero 50 ci sarà il pilota ufficiale Thomas Neubauer e Arthur Leclerc, mentre sulla 51 l’ufficiale Alessio Rovera correrà con Vincent Abril. Sempre in classe Pro è confermata anche la vettura numero 14 di Emil Frey Racing, mentre la numero 69 è iscritta nella categoria Gold. Presente poi una terza 296 GT3 di AF Corse – Francorchamps Motors in classe Silver, mentre nella Bronze competeranno la numero 74 di Kessel Racing e la numero 93 di Ziggo Sport Tempesta Racing.