Weekend preview: per Ferrari sfide europee

Secondo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo nella serie Endurance che vede numerose Ferrari al via nella prova del Mugello. All’Estoril, in Portogallo, quarta tappa della 24H Series con due 296 GT3. La nuova vettura da competizione del Cavallino Rampante sarà impegnata anche nel campionato DTM, sul circuito cittadino di Norimberga e, sempre in Germania, nel quinto round del campionato Nürburgring Endurance Series.

CIGT. Dopo il successo a Pergusa, round inaugurale del CIGT Endurance, Giancarlo Fisichella e Tommaso Mosca ritornano in pista, al Mugello, con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 27 della Scuderia Baldini. Tra le rivali presenti in Toscana anche una seconda vettura di Maranello, la numero 51, di AF Corse, affidata al leader del Ferrari Challenge Europe, Eliseo Donno, reduce insieme a Jules Castro e Stefano Gai del quarto posto conquistato in Sicilia.

Nella GT Cup, riservata alle vetture in configurazione monomarca, riparte dal trionfo in Sicilia nella classe Pro Am la scuderia Best Lap, che conferma sulla 488 Challenge Evo Luca Demarchi, Simone Patrinicola e Sabatino Di Mare.

Due Ferrari del team SR&R saranno invece schierate nella classe Am. Sulla numero 251, Alessio Bacci e Francesco Atzori, vincitori nel primo impegno stagionale insieme a Francesco La Mazza, saranno affiancati in questa occasione da Manuel Menichini. Sulla vettura gemella, la numero 252, saliranno Enrico Di Leo e lo stesso La Mazza, mentre è in attesa di definizione il terzo componente dell’equipaggio.

Domenica 9 luglio la gara di due ore vedrà il via alle ore 14.00.

24H Series. Il circuito dell’Estoril ospiterà per la prima volta una tappa della 24H Series. Nella 12 Ore di questo weekend, quarto e penultimo round europeo, sono due le Ferrari 296 GT3 previste alla partenza. Ci sarà, nella classe GT3, la numero 8 di Kessel Racing reduce da un settimo posto nella 12 Ore di Monza con al volante L.M.D.V., Alessandro Cutrera, Marco Talarico, Marco Frezza e David Fumanelli. Al via, nella GT3 Am, anche la numero 22 del team tedesco WTM by Rinaldi Racing con Georg Weiss, Leonard Weiss, Jochen Krumbach e Torsten Kratz.

Domenica 9 luglio la partenza della 12 ore è prevista alle 9.00.

DTM. Terzo appuntamento stagionale per il campionato DTM che si disputa a Norimberga, sul tracciato cittadino di 2,3 km del Norisring. Pista stretta, dossi e brusche frenate dopo veloci rettilinei metteranno a dura prova piloti e team. Per la Casa di Maranello saranno impiegate le due 296 GT3 di Emil Frey Racing. Rientra, dopo l’assenza di Zandvoort dove era stato sostituito da Albert Costa, l’inglese Jack Aitken che sarà al volante della numero 14. Confermato sulla 69 l’olandese Thierry Vermeulen in cerca di punti dopo le sfortunate prove sul circuito di casa.

Sabato 8 luglio la qualifica, divisa in due gruppi, si terrà dalle 9.35 alle 10.20, con Gara 1 al via dalle 13.30 per terminare alle 14.30. Domenica la seconda qualifica al mattino, con le medesime modalità, per determinare la griglia di Gara 2 che partirà alle 13.30.

NLS. Sabato 8 luglio si corre la 6h ADAC Ruhr Pokal Rennen, quinto round del campionato Nürburgring Endurance Series. Nella entry list della prova di 6 ore figura una Ferrari 296 GT3, schierata da Racing One. Quest’anno in campionato la numero 19 aveva ottenuto la vittoria nella classe SP9 Pro Am nella Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy.

Le attività in pista si svolgeranno nella sola giornata di sabato 8 luglio, con qualifica dalle 8.30 alle 10.00 e partenza della gara alle 12.00 per concludersi alle 18.00 (tutti gli orari indicati sono locali).