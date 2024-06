Nel fine settimana torna la GT World Challenge Europe Sprint Cup con sei Ferrari 296 GT3 iscritte all’appuntamento di Misano con un format originale che prevede Gara 2 in notturna. In Texas debutto per la 296 GT3 di AF Corse nel GT World Challenge America.

GT World Challenge Europe Sprint Cup. Per il decimo anno consecutivo il campionato GT World Challenge Europe si presenta sul circuito romagnolo dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, dove si disputeranno due prove da un’ora ciascuna. Dopo il debutto positivo per i colori della Casa di Maranello due settimane fa nel round d’esordio della stagione a Brands Hatch, a Misano saranno sei le Ferrari 296 GT3 al via.

Nella classe Pro, Emil Frey Racing presenta le due vetture che nel primo appuntamento in Inghilterra hanno conquistato due secondi posti: sulla numero 14 ci sarà la coppia composta da Konsta Lappalainen e Ben Green, mentre sulla 69 saliranno Thierry Vermeulen e Giacomo Altoè.

In classe Gold sarà impegnata la numero 51 del Racing Team Turkey con Salih Yoluç e Charlie Eastwood, coppia che ha stabilito il giro più veloce in gara a Brands Hatch, mentre in classe Silver due saranno le vetture di AF Corse. Sulla numero 52 ci saranno Jef Machiels e Sean Hudspeth, mentre sulla 71 saliranno i giovani campioni del Ferrari Challenge Europe 2023, Thomas Fleming ed Eliseo Donno, capaci di vincere la seconda prova del round inglese, dimostrando grande competitività.

Nel round italiano farà il suo debutto la classe Bronze, che arricchirà il parco partenti di 11 vetture, tra cui la Ferrari numero 93 di Sky Tempesta Racing affidata ad Edward Cheever e Jonathan Hui.

Le vetture affronteranno un weekend dal formato unico, con prove libere, prequalifiche e qualifiche in programma venerdì, queste ultime alle 21.00, mentre le due gare si svolgeranno sabato. La prima prova prenderà il via alle 14.00 mentre la seconda dopo il tramonto, alle 21.00 con i piloti che affronteranno l'unica gara notturna della Sprint Cup della stagione e la prima dal 2021.

GT World Challenge America. Ferrari farà il suo debutto stagionale nel campionato GT World Challenge America in occasione del terzo round in programma questo fine settimana al Circuit of The Americas, con AF Corse che schiererà la Ferrari 296 GT3 numero 88 di Custodio Toledo e Riccardo Agostini nella classe Pro Am. I due piloti sono attualmente impegnati anche nella Le Mans Cup e hanno partecipato alla prova di Barcellona ottenendo un terzo posto. Toledo, al suo terzo anno di gare, ha debuttato nel 2022 nel Ferrari Challenge, piazzandosi secondo proprio al COTA nel Trofeo Pirelli Am. Nel 2023 ha trionfato nella gara del Ferrari Challenge disputata al Mugello per il team The Collection in occasione delle Finali Mondiali.

Agostini, pilota di 30 anni, dopo aver vinto 11 gare e due titoli nella Formula 3 italiana, nel 2012 ha ottenuto come premio la possibilità di provare una Formula 1 della Scuderia Ferrari. Nel 2023, insieme a Toledo, ha vinto la gara al Mugello nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint con una Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di AF Corse. Il weekend al COTA si apre con due sessioni di prove libere venerdì. La qualifica si terrà sabato alle 9.00, seguita dalla prima gara alle 12.30. La seconda prova si terrà domenica alle 14.15. Gli orari indicati sono Central Time.