Weekend preview: Ferrari impegnate in Germania, Italia e Stati Uniti

Fine settimana che vede le Ferrari correre su circuiti in Europa e in America. Negli Stati Uniti spazio al GT World Challenge America con il sesto round stagionale in programma al Barber Motorsports Park, mentre in Italia si corre il Campionato Italiano Gran Turismo Endurance (ad Imola) e la Ultimate Cup Series (Mugello). Per finire, in Germania al Sachsenring sesto appuntamento del 2024.

GT WC America. Nel prossimo appuntamento del GT World Challenge America, in calendario nel fine settimana al Barber Motorsports Park, Ferrari vuole proseguire il momento positivo. La prova in Alabama segna il ritorno del campionato su questo circuito dopo otto anni di assenza. Sulla Ferrari 296 GT3 iMBranded numero 163 di AF Corse ci saranno Ozz Negri e Jay Schreibman che domenica scorsa, a Road America, hanno vinto nella classe Am in Gara 2, dopo aver conquistato il secondo posto nella prima corsa. La prestazione e i risultati ottenuti hanno spinto il team a decidere di aggiungere al programma anche il round di Barber.

“Inizialmente avevamo intenzione di provare la nuova vettura in un paio di gare e poi di correre a Road America e la 8 Ore di Indy”, ha detto Schreibman, 61 anni di Tacoma (Washington) con quattro stagioni nel Ferrari Challenge alle spalle. “Dopo la nostra esperienza e i risultati ottenuti, abbiamo deciso di aggiungere anche la partecipazione al round di Barber. Sarà di aiuto in vista della prova di Indy, quando si unirà anche Toni Vilander. Non vedo l'ora di correre: Ozz mi ha parlato molto bene del tracciato di Barber”.

Negri ha corso con prototipi in Grand-Am e nel campionato WeatherTech dal 2003 al 2018, soprattutto per il team Meyer Shank Racing. “Per me gareggiare con la Ferrari 296 GT3 a Barber è una bellissima sorpresa”, ha detto Negri.

L’esperto Vilander si unirà in occasione della prova finale del campionato, la 8 Ore di Indianapolis, sabato 5 ottobre. Vilander, inoltre, parteciperà anche alla Battle on the Bricks di Indianapolis, evento conclusivo della stagione IMSA, il 22 settembre, e alla Petit Le Mans di Road Atlanta, in calendario il 12 ottobre. Correrà insieme a Rasmus Lindh e Henrik Hedman con la Ferrari 296 GT3 di Dragonspeed.

DTM. Dal 6 all'8 settembre, il Sachsenring ospiterà il sesto round della corsa al titolo del campionato DTM. Impegnati lungo i 3.645 metri del circuito in Sassonia ci saranno le due Ferrari 296 GT3 di Emil Frey Racing: la numero di 14 di Jack Aitken, reduce da un quinto posto in Gara 1 al Nürburgring, e la numero 69 di Thierry Vermeulen, con una sesta piazza come miglior risultato nel weekend del 17 e 18 agosto. I piloti cercheranno di migliorare la posizione in classifica che vede attualmente Aitken al nono posto e Vermeulen quindicesimo.

Dopo le libere del venerdì, sabato sono in programma qualifica 1 dalle 10.40 alle 11.00 e Gara 1 dalle 13.30 alle 14.30. Domenica qualifica dalle 9.20 alle 9.40 e Gara 2 dalle 13.30 alle 14.30.

CIGT. Dopo la pausa estiva ritorna il Campionato Italiano Gran Turismo con la serie Endurance con l’appuntamento all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, pronto ad ospitare il terzo round stagionale. Molto combattuta la lotta in vetta alla classifica che vede cinque equipaggi racchiusi in sette punti. In testa si trova l’equipaggio composto da Giancarlo Fisichella, Arthur Leclerc e Tommaso Mosca con la Ferrari 296 GT3 numero 27 della Scuderia Baldini. Al comando della GT3 Pro Am troviamo un’altra 296 GT3, la numero 50 di AF corse con il trio che include Riccardo Ponzio, Stefano Gai e Mikkel Mac, vincitori dell’ultima gara del Mugello. Al terzo posto troviamo un’altra vettura di AF Corse, la 488 GT3 Evo 2020 numero 51 con Alessandro Bracalente ed Eliseo Donno. Nella GT3 Am, comanda la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 75 del team Double TT Racing con Leonardo Colavita, Simone Riccitelli e Christoph Ulrich.

Nella GT CUP (riservata alle vetture in configurazione monomarca), nella classe Pro Am ci sarà il trio Luca Demarchi, Simone Patrinicola e Sabatino Di Mare al volante della Ferrari 488 Challenge Evo numero 111 di Best Lap, secondi a 10 punti dalla vetta. Inseguono, a 23 lunghezze, Nicholas Risitano, Lyle Schofield e Luca Attianese sulla numero 151 di SR&R, mentre staccata di una sola lunghezza si trova la coppia formata da Alessio Bacci e Francesco La Mazza che a Imola divideranno la numero 103 dell’Easy Race con Emma Segattini. Nella classe Am Giammarco Marzialetti e Pietro Agoglia, al comando della graduatoria con 54 punti, saranno accompagnati sulla Ferrari 488 Challenge Evo numero 212 di Best Lap da Filippo Croccolino. In testa alla classifica, in coabitazione con i due di Best Lap, si trova anche l’equipaggio di HC Racing Division.

La serie Endurance scatterà nella giornata di venerdì con i primi due turni di prove libere della durata di 50 minuti. Sabato saranno in programma la terza sessione di libere alle ore 9.15 e i tre turni di qualifica (dalle 17.15 alle 18.40). La gara di tre ore scatterà domenica dalle ore 14.45.

Ultimate Cup Series. La Ultimate Cup Series sbarca in Italia, al Mugello per la precisione, in vista della quarta tappa stagionale, dove la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 1 del team Visiom cercherà il poker nella GT Endurance Cup. Jean-Paul Pagny, Jean Bernard Bouvet e David Hallyday, infatti, hanno vinto fino ad ora in tutte le precedenti gare e cercheranno di prolungare la striscia positiva.

Nella GT Sprint Cup, dove le Ferrari sono spesso protagoniste, come nell’ultimo round a Hockenheim, sono numerose le vetture di Maranello iscritte tra le varie classi. Nella UCS1 ci sarà la Ferrari 488 GT3 numero 3 di SR&R con Francesco Atzori e ARAMIS, mentre lo stesso team presenta nella classe UCS3 altre due 488 Challenge Evo: la numero 333 con Lourenço Monteiro e Walker Harrison e la numero 353 con Lyle Schofield e Francesco Coassin. Nella stessa classe ci saranno anche la Ferrari 488 Challenge Evo numero 73 di CMR con Patrick Michellier e la numero 91 di Racing Spirit of Leman con Frédéric Lacore. Il programma per la serie Sprint prevede le corse distribuite in due giornate: venerdì alle 18.05 è prevista la partenza di Gara 1, mentre sabato spazio alle altre tre prove con partenze alle 9.40, 13.25 e 17.55 (tutte della durata di 25 minuti). La corsa Endurance di 4 ore prenderà il via domenica alle 10.20.

Gli orari indicati sono locali.