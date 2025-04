Weekend preview: Ferrari di scena a Daytona, Abu Dhabi ed Estoril

Le vetture del Cavallino Rampante saranno protagoniste nel fine settimana in America, negli Emirati Arabi Uniti e in Europa.

IMSA. La stagione 2025 prende il via al Daytona International Speedway con una notevole presenza di Ferrari. Sono ben 12, infatti, le 296 GT3 attese sul tracciato di 3,56 miglia (5,7 chilometri) in occasione dell'IMSA SportsCar Championship – con il ROAR che anticipa la 24 Ore, in programma la prossima settimana – e dell'IMSA VP Racing SportsCar Challenge, una serie quest’ultima al debutto proprio in Florida.

24 Ore di Daytona. Otto Ferrari sono iscritte alla 63a edizione della 24 Ore di Daytona, che scatterà sabato 25 gennaio alle 13:40 ET.

In classe GTD Pro, DragonSpeed cercherà di difendere la vittoria della Ferrari nel 2024, con una formazione composta da Albert Costa e dai piloti ufficiali Thomas Neubauer, Miguel Molina e Davide Rigon, quest'ultimo tra i protagonisti del successo dello scorso anno. Daytona segna l'inizio della prima stagione completa di DragonSpeed nella medesima classe, dopo aver corso in precedenza in LMP2, e il team porta con sé anche un'esperienza vincente avendo registrato successi alla 24 Ore nel 2019, 2020 e 2022.

In GTD al via sette 296 GT3. AF Corse e Conquest Racing tornano a Daytona dopo essere saliti rispettivamente sul secondo e sul terzo gradino del podio nel 2024. Sulla prima vettura di AF Corse, il pilota ufficiale Alessandro Pier Guidi e Lilou Wadoux sono affiancati da Simon Mann e Kei Cozzolino. La seconda vettura è composta dall'ex pilota del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli North America Custodio Toledo, Riccardo Agostini, Conrad Laursen e il pilota ufficiale Ferrari Arthur Leclerc.

Triarsi Competizione è pronta a partecipare con due vetture alla 24 Ore di Daytona di quest'anno, con Onofrio Triarsi alla guida insieme a Charles Scardina, Eddie Cheever e al pilota ufficiale Ferrari Alessio Rovera. Il team ha anche annunciato una seconda stagione completa alla fine dello scorso anno e successivamente ha rivelato una formazione con i piloti Sheena Monk e Stevan McAleer affiancati da Mike Skeen e dal pilota ufficiale James Calado.

Dopo l'ingresso nella famiglia Ferrari a settembre, Inception Racing continua la sua collaborazione con il marchio e si presenta con il quartetto di piloti composto da Brendan Iribe, Frederik Schandorff, Ollie Millroy e David Fumanelli.

Cetilar Racing è al via con il pilota ufficiale Antonio Fuoco, Lorenzo Patrese e il duo padre-figlio di Roberto Lacorte e Nicola Lacorte che condividono una vettura da corsa per la prima volta.

A completare la rappresentanza Ferrari nella 24 Ore di Daytona di quest'anno è Conquest Racing. Un altro plurivincitore del Ferrari Challenge North America, Manny Franco, condividerà la vettura con Cédric Sbirrazzuoli, Giacomo Altoè e il pilota ufficiale Daniel Serra.

VP Racing SportsCar Challenge. Al debutto nel 2025 la serie accoglie vetture GT3, con la nuova classe GTDX. La Ferrari è uno dei tre costruttori impegnato nel campionato che prevede due gare di 45 minuti in occasione del ROAR, che rappresenta il primo dei sei round stagionali.

AF Corse e Conquest Racing schierano due Ferrari 296 GT3 a testa. Gli ex campioni del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli North America e la coppia padre-figlio composta da David Musial Sr. e David Musial Jr. hanno l’opportunità di confrontarsi nella stessa classe e contendersi la vittoria con Conquest Racing.

Anche Matias Perez-Companc, concorrente del Ferrari Challenge e più volte vincitore di gare nel 2024, sarà in griglia di partenza. Companc metterà la sua esperienza a disposizione del compagno di squadra di AF Corse, ex olimpionico e nuovo arrivato in Ferrari, AJ Muss.

Per i piloti del Ferrari Challenge, correre a Daytona questo fine settimana sarà doppiamente vantaggioso, poiché il World Center of Racing ospiterà una gara separata del Ferrari Challenge nel corso dell'anno.

Il programma. La prima gara scatterà sabato 18 gennaio alle ore 14.00 ET, mentre la seconda gara è in programma domenica 19 gennaio alle ore 13.20.

24H Series. Dopo la 24 Ore di Dubai, è la pista di Yas Marina ad ospitare l’atto conclusivo del Middle East Trophy con la 6 Ore di Abu Dhabi. Confermata, anche nel secondo appuntamento negli Emirati Arabi, la presenza in classe Pro Am della Ferrari 296 GT3 numero 8 di Into Africa Racing by Dragon Racing affidata a Xollie Letlaka, Axcil Jefferies, Stuart White e Blake Mcdonald, reduce dal quarto posto di Dubai.

Nella stessa classe ancora al via la numero 56 di Scuderia Praha con Miroslav Výboh e Matúš Výboh insieme a Josef Král e la numero 81 del team americano Era Motorsport con Dwight Merriman, Kyle Tilley e il britannico Jake Hill.

Al debutto, invece, gli austriaci di Baron Motorsport con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 86 su cui si alterneranno i piloti italiani Philippe Prette, Angelo Negro e Edoardo Bacci insieme a Masoud Jaberian.

Dopo i test di venerdì e sabato mattina, le sessioni di qualifica inizieranno dalle 17.40 di sabato 18 gennaio mentre la gara di 6 ore avrà semaforo verde alle 10.30 di domenica 19.

GT Winter Series. Il primo dei sette appuntamenti nella Penisola iberica del calendario 2025 della Winter Series si disputa sul circuito portoghese di Estoril. Nella classe Cup 1 – dedicata alle vetture nella configurazione protagonista anche del campionato monomarca della Casa di Maranello – saranno in pista quattro Ferrari. AF Corse schiera due 296 Challenge: la numero 50 con Christiano Maciel e Rui Aguas e la numero 76 con Andreas Bogh Sorensen, quest’ultimo vincitore di una prova del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe 2024, insieme a Benny Simonsen.

Ancora da definire i piloti sulla 296 Challenge numero 87 di Araùjo Competição, mentre i tedeschi di MERTEL Motorsport schierano la Ferrari 488 Challenge Evo con al volante Oscar Ryndziewicz.

Come per ogni appuntamento della GT Winter Series sono previste tre prove a ogni round. Dopo i test di giovedì e venerdì, la prima qualifica si svolgerà sabato 18 alle ore 12.10, seguita dalla seconda sessione. Gara 1, sulla distanza di 30 minuti, vedrà il via sempre sabato alle ore 16.20. Domenica 19 si disputano Gara 2 alle ore 11.35 sempre della durata di 30 minuti e Gara 3, con partenza alle 15.00 e conclusione 55 minuti dopo. (Tutti gli orari indicati sono locali).