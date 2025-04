Weekend Preview: Ferrari alla 12 Ore di Bathurst

Una gara che appartiene a pieno titolo all’immaginario collettivo degli appassionati di motorsport, la 12 Ore di Bathurst, entra in scena nel fine settimana sul leggendario circuito di Mount Panorama, considerato tra i tracciati più tecnici e impegnativi al mondo. L’edizione 2025 della classica prova endurance nell’emisfero australe – la gara è in programma domenica 2 febbraio – vede al via due vetture della Casa di Maranello, le 296 GT3 iscritte da Arise Racing, e altrettanti piloti ufficiali Ferrari, Alessio Rovera e Daniel Serra.

Sui 6,213 del tracciato di Mount Panorama si sfidano 23 vetture di classe GT3. Tra queste le Ferrari del team australiano che partecipa per la seconda volta alla prova endurance che inaugura la stagione in Oceania.

In classe Pro Am, il pilota ufficiale di Maranello, Alessio Rovera, affianca sulla 296 GT3 numero 36 Jaxon Evans, Elliott Schutte e Brad Schumacher. Sulla vettura gemella del team con sede a Perth, la numero 26 al via in classe Pro, ci sono Chaz Mostert e Will Brown insieme all’altro ufficiale del Cavallino Rampante, Daniel Serra.

La 12 Ore di Bathurst rappresenta il primo dei cinque atti stagionali dell’Intercontinental GT Challenge che include anche la 24 Ore del Nürburgring (19-22 giugno), la 24 Ore di Spa (26-29 giugno), la 1000 KM di Suzuka (12-14 settembre) e la 8 Ore di Indianapolis (16-18 ottobre).

Programma. Dopo le prove libere, sabato 1 febbraio alle 13.05 si terrà la prima sessione di qualifica seguita, alle 16.05, da quella che definirà la pole position. La gara prenderà il via domenica 2 febbraio alle 5.45 della mattina australiana per concludersi 12 ore dopo (gli orari indicati sono locali).