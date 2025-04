Weekend preview: Ferrari al via di 24H Series e NLS

Dopo le due prove del Middle East Trophy dello scorso gennaio a Dubai ed Abu Dhabi, la 24H Series fa il suo debutto in Europa con la 12 Ore del Mugello, primo dei 5 appuntamenti che compongono il calendario 2025 e che vedrà al via cinque vetture di Maranello.

La Ferrari 296 GT3 di Realize Kondo Racing with Rinaldi sarà invece impegnata in Germania per la prima prova della Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) con al volante anche il pilota ufficiale del Cavallino Rampante, Thomas Neubauer, il quale parteciperà nel corso dell’annata anche alla 24 Ore del Nürburgring con il medesimo team.

24H Series. Tra le 16 vetture iscritte nella classe GT3 per la 12 Ore del Mugello, primo appuntamento stagionale della serie, figurano 5 Ferrari, il costruttore più rappresentato sulla griglia di partenza. Pellin Racing schiera sulla 488 GT3 Evo 2020 numero 23 la coppia italo-americana composta da Thor Augen e Paolo Ruberti, mentre sulla 296 GT3 numero 29 Kyle Marcelli, Felice Ielmini e Lisa Clark, da anni protagonista del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli North America e Europe.

Per il team svizzero CCC Kessel Racing saranno al volante della 296 GT3 numero 8 David Fumanelli, Marco Frezza, Marco Talarico, L.M.D.V. e Alessandro Cutrera.

Scuderia Praha porterà sulla 296 GT3 numero 56 la coppia padre-figlio Miroslav e Matus Viboh insieme a Josef Kral.

Infine, per gli americani di Era Motorsport, Kyle Tilley, Dwight Merriman, Jake Hill e Ryan Dalziel saranno al volante della 296 GT3 numero 81.

Dopo le tre sessioni di qualifica previste venerdì 21 marzo dalle ore 17.05, la gara prevede come di consueto due parti: una prima da sei ore che si disputa sabato 22 marzo alle ore 11.00 e la seconda domenica 23 dalle ore 9.30.



NLS. La 70esima edizione della ADAC Westfalenfahrt apre tradizionalmente l'anno agonistico nell'Inferno Verde. Sull’iconico circuito tedesco sarà impegnata anche la Ferrari 296 GT3 di REALIZE KONDO RACING with Rinaldi che vedrà alternarsi al volante il giovane francese Thomas Neubauer, pilota ufficiale del Cavallino Rampante, campione del mondo alle Finali Mondiali del 2022, con Axcil Jefferies e Felipe Fernandez Laser.

Il programma del primo round si concentra nella giornata di sabato 22 marzo con la qualifica alle ore 8.30 e la gara al via alle ore 12.00 sulla distanza di 4 ore.

Tutti gli orari indicati sono locali.