Weekend preview: Ferrari a caccia di vittorie in Italia e in Giappone

Il circuito del Mugello ospita il secondo appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo serie Endurance con sei Ferrari al via, mentre in Giappone a Suzuka, sono tre le vetture della Casa di Maranello in cerca di un risultato di prestigio nel GT World Challenge Asia.

Campionato Italiano Gran Turismo. Il tracciato toscano ospita il secondo appuntamento stagionale della serie Endurance che prevede una prova unica di due ore, con partenza prevista per domenica alle ore 16.15. Le Ferrari si concentrano nella GT CUP, con 6 vetture iscritte. Tra i favoriti l’equipaggio Coluccio-Mazzola, al volante della Ferrari 488 Challenge Evo di Easy Race, vittorioso nel primo round disputato a Pergusa. In questa occasione i due piloti saranno affiancati da Vito Postiglione. A contendere il primo posto ci sarà la Ferrari di Best Lap, affidata al trio Donno-Risitano-Menichini, con il desiderio di migliorare il secondo posto rimediato in Sicilia. Completano lo schieramento delle vetture di Maranello, la 488 Challenge Evo di Cressoni-Pulcini del team AF Corse, le due vetture di SR&R con Buttarelli-Cossu-Bacci, primi della GT Cup Am, e Bontempelli-Demarchi-La Mazza, e una 458 Challenge, che sarà portata in pista da “Aramis”-Baratto-Pennisi.

GT World Challenge Asia. Nel secondo appuntamento stagionale che, si disputa sul tracciato di Suzuka, confermata tra i partenti la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 del team Yogibo Racing con al volante Naoki Yokomizo e Kiyoto Fujinami. La numero 27 nel round di apertura di Sepang ha ottenuto due quarti posti assoluti che valgono la quinta piazza nella graduatoria generale e il primo posto nella classe Silver. Debuttano nella serie altre due vetture della Casa di Maranello, iscritte nella classe Pro Am: si tratta della numero 60 schierata dal team LMcorsa, con l’equipaggio composto da Kei Nakanishi e Shigekazu Wakisaka e la numero 777 di CarGuy Racing con Kei Cozzolino e Takeshi Kimura, questi ultimi impegnati quest’anno anche nel campionato Super GT.