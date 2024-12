Weekend preview: Ferrari a caccia di titoli in Australia e Francia

Gli ultimi appuntamenti stagionali di GT World Challenge Australia e Ultimate Cup Series sono previsti nel fine settimana, rispettivamente sui tracciati di Bathurst in Australia e Paul Ricard in Francia. In entrambi i casi diverse Ferrari saranno impegnate in pista alla ricerca della vittoria e del titolo.

GT World Challenge Australia. La stagione si chiude con una doppia gara sui 6,213 km della difficile pista di Mount Panorama, a Bathurst. Due le Ferrari 296 GT3 impegnate, schierate da Arise Racing in classe Pro Am: sulla numero 1 Liam Talbot e Chaz Mostert arrivano da leader della classifica con 140 punti, mentre Elliott Schutte e Jaxon Evans sulla gemella numero 8 sono in terza posizione con 106 punti. Debutta inoltre una 458 Italia GT3 nella categoria Trophy, riservata alle vetture di vecchia generazione, schierata da Stephen Coe Racing per Stephen Coe.

Le due gare, entrambe della durata di un’ora, sono previste sabato 9 novembre alle ore 12.45 e domenica 10 novembre alle 14.55.

Ultimate Cup Series. Termina la stagione dell’Ultimate Cup Series sul tracciato del Paul Ricard. Nella GT Endurance Series sono già stati incoronati campioni i francesi Jean-Bernard Bouvet e Jean-Paul Pagny sulla Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di Visiom, che in quest’occasione sono accompagnati dal connazionale Romain Iannetta. La vettura è iscritta nella classe UCS1.

La gara, della durata di 6 ore, prenderà il via domenica 10 novembre alle ore 11.00.

Nella GT Sprint Cup sono quattro le vetture del Cavallino Rampante impegnate in pista e alla ricerca del titolo. Sulla Ferrari 488 GT3 numero 3 di Scuderia SR&R è presente il leader del campionato Francesco Atzori, impegnato nella classe UCS1. La squadra italiana schiera anche una Ferrari 488 Challenge Evo con il numero 353 per l’irlandese Lyle Schofield e il portoghese Lourenço Monteiro in classe UCS3. Nella stessa categoria compete anche il francese Patrick Michellier sulla 488 Challenge Evo numero 73 di CMR, così come la coppia Frédéric Lacore e Kévin Parsa sulla 488 Challenge numero 91 di Racing Spirit of Léman. Tutti e quattro gli equipaggi competono anche nella categoria UCTC dedicata esclusivamente alle vetture di Maranello.

Sono quattro le gare previste per la Ultimate GT Sprint Cup, tutte della durata di 25 minuti: le prime tre sono previste alle ore 8.15, 12.35 e 16.45 di sabato 9 novembre, mentre l’ultima si disputerà domenica 10 novembre alle 8.45.

Tutti gli orari indicati sono locali.