Weekend preview: due Ferrari 296 Challenge in gara ad Aragon

Sul circuito di Aragon va in scena nel fine settimana il quarto e penultimo appuntamento stagionale della GT Winter Series. In gara anche due Ferrari 296 Challenge di AF Corse che si sfidano per il titolo della Cup 1.

Dopo le vibranti prove di Estoril, Portimão e Valencia, il campionato fa tappa al Motorland Aragon, nella regione di Aragona e a tre ore di strada da Barcellona dove nel fine settimana del 9 marzo si disputerà il gran finale.

Nella classe dedicata alle vetture in configurazione monomarca sfida tutta interna al team piacentino alla conquista di punti preziosi nelle classifiche piloti e squadre. Sulla Ferrari numero 50 saliranno gli attuali leader della graduatoria generale Cristiano Maciel e Rui Aguas finora sempre a punti. A contendergli la vittoria saranno Andreas Bogh Sorensen e Mikkel Mac con il primo matematicamente ancora in corsa per il successo finale, nonostante il passaggio a vuoto nel round valenciano. AF Corse guida anche la classifica assoluta per team con un margine di 38 punti sui primi inseguitori.

Il programma prevede come per gli altri appuntamenti della serie due prove da 30 minuti che partiranno alle 17.30 di sabato 1 marzo e alle 12.35 del giorno successivo. Sempre domenica 2 marzo si terrà poi la prova endurance da 55 minuti con bandiera verde alle ore 16.50. Gli orari indicati sono locali.