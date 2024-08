Weekend preview: al Mugello e in Canada in cerca di conferme

L’IMSA SportsCar Championship torna di scena in Canada, al Motorsport Park, con la 296 GT3 di Conquest Racing impegnata nella prova inserita nel calendario della Sprint Cup, mentre nel Belpaese, sul circuito del Mugello, va in scena il secondo round del Campionato Italiano Gran Turismo serie Endurance con numerose Ferrari al via.

IMSA. Dopo aver conquistato il podio alla Sei Ore di Watkins Glen con un secondo posto nella prestigiosa prova della Endurance Cup, il team Conquest Racing – che quest’anno partecipa a tutti gli eventi del campionato nordamericano in classe GTD - è pronto ad affrontare il settimo appuntamento dell'IMSA con la Ferrari 296 GT3 Corsa Horizon numero 34, affidata ai piloti Alberto Costa Balboa e Manny Franco.

A Watkins Glen, l’equipaggio, al quale si era unito per l’occasione anche Cedric Sbirrazzouli, ha ottenuto un secondo posto nella classe GTD. Franco e Costa sono ora quarti nella classifica a cinque round dal termine. Per Franco e Costa questa sarà la prima visita al circuito tradizionalmente noto come Motorsport, che ha ospitato otto Gran Premi di Formula 1.

“Molti dei tracciati in calendario quest’anno sono nuovi per me, e Motorsport è uno di questi”, ha detto Franco. "Ho sentito dire che è una pista difficile, ma queste voci mi fanno sorridere: spesso i tracciati più temuti si rivelano facili, mentre quelli considerati più semplici si rivelano poi i più insidiosi! Speriamo che sia così anche in questo caso”.

"Sarà divertente guidare al Motorsports Park, perché non ci sono mai stato", ha aggiunto Costa. "Ho solo sentito dire che è una pista emozionante, molto veloce e sulla quale non si possono commettere errori: un errore può significare la fine del tuo giro. Insomma, non vedo l'ora di provarlo. Ho già lavorato molto al simulatore, cercando di imparare il più possibile di questo tracciato, ma come sempre ogni pista è nuova per me. Sarà una bella sfida".

Le attività iniziano venerdì con una sessione di prova di 90 minuti a partire dalle 13:45. Sabato è prevista una seconda sessione di 90 minuti alle 10:35, seguita dalle qualifiche della classe GTD alle 16:00. La gara, della durata di due ore e 40 minuti, inizia alle 11:05.

CIGT. Numeri in aumento per il Campionato Italiano Gran Turismo che nel secondo appuntamento della serie Endurance in programma nel fine settimana al Mugello, vede 37 vetture iscritte e 106 piloti suddivisi tra GT3 e GT Cup.

Sul tracciato toscano i favoriti nella GT3 saranno i portacolori Ferrari Giancarlo Fisichella, Arthur Leclerc e Tommaso Mosca, che al volante della 296 GT3 numero 23 di Scuderia Baldini si sono aggiudicati la prima gara di Vallelunga. La pattuglia della Casa di Maranello, oltre ai leader della classifica provvisoria, vede schierati altri quattro equipaggi. Tre sono le 488 GT3 Evo 2020: la numero 51 di AF Corse con Alessandro Bracalente ed Eliseo Donno, la numero 3 del team Pellin Racing con Paolo Ruberti e Thor Haugen e la numero 75 del team Double TT Racing con Leonardo Colavita, Simone Riccitelli e Christoph Ulrich, primi della GT3 Am. Infine, il team AF Corse porta un’altra 296 GT3, la numero 50, affidata a Riccardo Ponzio, Stefano Gai e Mikkel Mac.

Nella 1^ Divisione, riservata alle vetture che corrono nel monomarca, tra i Pro Am ci saranno Luca Demarchi, Simone Patrinicola e Sabatino Di Mare con la Ferrari 488 Challenge Evo numero 111 di Best Lap, al secondo posto in classifica. Sempre tra i Pro Am ci sarà la numero 103 di Easy Race con Francesco La Mazza, Emiliano Pierantoni e Alex Bacci e la numero 151 del team SR&R con il terzetto composto da Nicholas Risitano, Lyle Schofield e Luca Attianese.

Nella classe Am sono due le 488 Challenge Evo iscritte: la numero 212 del team Best Lap con Gianmarco Marzialetti e Pietro Agoglia che saranno affiancati da Filippo Croccolino e la numero 255 di Reparto Corse RAM con Fabio Daminato, Mattia Simonini e Giacomo Parisotto.

Il fine settimana al Mugello si aprirà venerdì con i due turni di prove libere della durata di 60 minuti (10.45 e 15.45), a cui farà seguito la terza sessione nella mattinata di sabato (ore 10.00). Nel pomeriggio, dalle ore 16.40, scatteranno i tre turni di qualifica di 15 minuti ciascuno che determineranno la griglia di partenza della gara di 3 ore in programma domenica alle ore 15.00.

ADAC GT Masters. Giunta alla sua diciottesima stagione, che la rende la serie GT più longeva al mondo, l’ADAC GT Masters celebra nel fine settimana la sua 250esima gara sul palcoscenico del Nürburgring, che più di ogni altro circuito ha ospitato in questi anni le gare della serie.

A festeggiare l’importante traguardo sarà il nuovo format che prevede nello stesso week-end la disputa di una gara endurance il sabato e di una sprint la domenica.

Tra i 19 equipaggi iscritti figura anche quello svizzero di Emil Frey Racing composto da Alain Valente e Jean Claude D’Auria che si alterneranno al volante della Ferrari 296 GT3 numero 14.

Dopo le prove libere di venerdì, alle ore 9.35 di sabato 13 luglio prenderà il via la qualifica 1 per il via della gara previsto alle ore 15.00 sulla distanza di 180 minuti. Domenica 14, dopo la qualifica delle ore 9.55, la prova sprint di 40 minuti vedrà bandiera verde alle ore 15.10.

(Tutti gli orari indicati sono locali).