Weekend preview: a caccia di vittorie in tre continenti

Dal Nord America all’Asia, passando per l'Oceania, il primo weekend di agosto vede le Ferrari impegnate in tre campionati disputati in tre diversi continenti: IMSA SportsCar Championship, Super GT Japan, GT World Challenge Australia.

IMSA. La stagione della serie americana IMSA SportsCar Championship giunge al suo ottavo evento con il weekend di Road America, che prevede una gara sulla durata delle due ore e 40 minuti sui 6.515 metri del tracciato di Elkhart Lake, nel Wisconsin, dove sono coinvolte tre Ferrari 296 GT3. In classe GTD Pro Conquest Racing schiera una vettura con il numero 35 per Daniel Serra e Giacomo Altoè, mentre in GTD la stessa squadra porta in pista la sua numero 34 iscritta a tutta la stagione per Manny Franco e Albert Costa Balboa, che si trovano in quinta posizione in campionato. Presente poi anche la numero 023 di Triarsi Competizione, sempre in GTD, per Onofrio Triarsi e il pilota ufficiale Alessio Rovera.

Il programma prende il via venerdì 2 agosto con la prima sessione di prove libere da 90 minuti dalle 13:55, mentre sabato 3 prosegue con la seconda sessione della medesima durata alle 9:55 e con le qualifiche delle classi GTD e GTD Pro alle 16:20. La gara, della durata di due ore e 40 minuti, prende il via domenica 4 agosto alle 14:10.

Super GT Japan. Il quarto appuntamento della serie giapponese Super GT si svolge sui 4.563 metri della pista del Fuji e ha una durata di 350 km. Due le Ferrari 296 GT3 impegnate nella categoria GT300: sulla numero 45 di Ponos Racing scendono in pista Kei Cozzolino e Lilou Wadoux, che si trovano attualmente in undicesima posizione in campionato. La numero 6 del Team LeMans è invece affidata a Yoshiaki Katayama e Roberto MerhiMuntan, che vengono da un podio all’ultimo appuntamento di Suzuka e sono noni in classifica.