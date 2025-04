Weekend notebook: successi Ferrari a Sepang e a Barcellona

Prestigioso successo per Harmony Racing nella 12 Ore di Sepang, con una gara condotta dalla Ferrari 296 GT3 quasi sempre in testa dalla pole position fino alla bandiera a scacchi. Con la speciale prova endurance di Barcellona, la seconda dopo quella di Portimão dello scorso febbraio, va in archivio la stagione 2025 della GT Winter Series che ha visto trionfare la coppa composta da Cristiano Maciel e Rui Aguas, al volante della 296 Challenge di AF Corse, prima in assoluto oltre che in Cup 1.

12 Ore di Sepang. La Ferrari 296 GT3 numero 33 del team 33R Harmony Racing ha conquistato l’attesa gara endurance dell’Asia-Pacifico. Partito dalla pole position, il pilota di casa Jazeman Jafar difende la leadership nelle intense fasi iniziali, aumentando progressivamente il vantaggio prima di lasciare il volante a Luo Kailuo. Nelle fasi più calde della giornata, con una temperatura ben oltre i 30 gradi, David Chan Weian, pilota e team principal, mantiene la vetta prima che un testacoda di Jason Loh faccia scendere momentaneamente l’equipaggio al terzo posto.

Il momento decisivo arriva al calar del sole, con Jazeman che annulla il distacco di 25 secondi e compie il sorpasso decisivo, transitando per primo alla bandiera a scacchi dopo 328 giri.

GT Winter Series. Proprio nella classe dedicata alle vetture in configurazione monomarca si impone alla sei ore in terra catalana la 296 Challenge di Rossocorsa Racing.Partito dalla quarta posizione assoluta, primo di classe, Niccolò Schirò, protagonista del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe nelle stagioni 2019 e 2021, riesce con un eccellente spunto a sopravanzare tutti e a mettersi alla testa della corsa. Schirò e i compagni di team Angelo Fontana e Bence Valint, campione delle Finali Mondiali Ferrari 2024, si rendono protagonisti di una prova solida, mantenendosi costantemente nelle prime posizioni e chiudendo in sesta piazza assoluta, che vale il successo nella classe Cup 1.

Terminata la stagione della serie, Maciel e Rui Aguas conquistano, oltre a quello assoluto, anche il titolo di Cup 1 su 296 Challenge, mentre Darren Howell e Sean Doyle quello di Cup 5 su 488 Challenge sempre di AF Corse, che ottiene così il successo nella classifica team.