Weekend notebook: primo podio per la 296 GT3 nella NLS

Nella prova inaugurale della stagione 2023 del campionato Nürburgring Endurance Series arriva il primo podio per la Ferrari 296 GT3 nella classe SP9 Pro Am, mentre in Asia alla 12 Ore di Sepang termina nona la 488 GT3 Evo 2020 del team Harmony Racing.

NLS. Nel primo appuntamento della Nürburgring Endurance Series la Ferrari 296 GT3, al debutto nel campionato, ha conquistato subito un podio nella sessantottesima ADAC Westfalenfahrt sulla distanza di quattro ore. Il risultato è stato centrato dalla numero 30 del team Frikadelli Racing, che ha concluso al secondo posto nella classe SP9 Pro Am. Protagonisti di questo risultato sono Felipe Fernandez Laser e Klaus Abbelen. La seconda 296 GT3 impegnata nella classe SP9 Pro ha chiuso con un promettente decimo posto assoluto, a dimostrazione della competitività della vettura gestita dal team WTM Racing, affidata a Leonard Weiss, Jochen Krumbach e Daniel Keilwitz.

La seconda gara della Nürburgring Endurance Series si svolgerà l’1 aprile in occasione della quarantasettesima edizione della 4DMV, prova della durata di quattro ore.

12 Ore di Sepang. Top ten per la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 del team Harmony Racing, che nella sua prima uscita fuori dai confini della Cina ottiene il nono posto. Dopo aver siglato il quinto miglior tempo nelle qualifiche, David Weian Chen, Alexandre Imperatori e Ray Wu, alternandosi al volante, hanno portato a termine l’impegnativa prova che per l’occasione si svolgeva sulla distanza delle otto ore. È stato un test importante che ha permesso alla squadra di maturare esperienza in vista dei prossimi appuntamenti.