Weekend notebook: Maciel e Rui Aguas vincono la GT Winter Series

Grazie alla costanza di rendimento e ai risultati ottenuti sul circuito di Barcellona nell’ultimo round della serie, Cristiano Maciel e Rui Aguas conquistano il titolo assoluto e di Cup 1 della GT Winter Series 2025, al volante della Ferrari 296 Challenge numero 50 di AF Corse. Il team piacentino è il migliore sia nella classifica assoluta sia di Cup 1 mentre Darren Howell e Sean Doyle vincono il titolo di Cup 5.

Da oggi lunedì 10 marzo, intanto, sul circuito francese del Paul Ricard si accendono i motori del GT World Challenge Europe con i test ufficiali che vedranno impegnate sette Ferrari.

GT Winter Series. Un epilogo avvincente per la serie ospitata su alcuni dei più importanti circuiti iberici. A Barcellona, nel quinto e ultimo round, i due portacolori di AF Corse, Cristiano Maciel e Rui Aguas ottengono i punti decisivi per conquistare il titolo assoluto e quello di Cup 1, la classe dedicata alle vetture in configurazione monomarca.

La Ferrari 296 Challenge numero 50 ha concluso le tre prove del fine settimana con due dodicesimi e un tredicesimo posto assoluto che sono valsi il titolo e due piazze d’onore e un quarto posto nella Cup 1.

In quest’ultima classe i successi sono andati rispettivamente ad Eric Cheung sulla numero 198 di AF Corse, Gonçalo Araùjo sulla numero 150 di Santogal - Araùjo Competiçào, terzo in Gara 3 in coppia con Alvaro Ramos e alla coppia sulla numero 76 di AF Corse composta da Mikkel Mac e Andreas Bogh Sorensen (settimi assoluti), con quest’ultimo due volte terzo nelle altre prove. Ultimo podio, infine, per John Dhillon secondo in Gara 2 sulla numero 151 sempre di AF Corse.

In Cup 5, infine, la Ferrari 488 Challenge Evo numero 5 di AF Corse è stata protagonista di buone prove con Darren Howell e Sean Doyle arrivando a conquistare il titolo della classe.

I risultati del fine settimana catalano permettono ad AF Corse di conquistare il trofeo dedicato ai team sia nella classifica Cup 1 sia in quella assoluta.

Nel prossimo fine settimana è in programma un evento speciale fuori dal calendario del campionato con la 6 ore di Barcellona.