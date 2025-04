Weekend notebook: Ferrari protagoniste nella GT Winter Series

Il secondo appuntamento della GT Winter Series, andato in scena sul circuito di Portimão, ha visto di scena diverse Ferrari, molte in configurazione monomarca, che si sono rese protagoniste di prestazioni convincenti e spettacolari.

GT Winter Series. Nella seconda prova portoghese del campionato spicca il podio assoluto tutto Ferrari nella prova più lunga del fine settimana, quella da 55 minuti. Dopo una gara avvincente, disputata anche in condizioni atmosferiche sfavorevoli, ad avere la meglio e a conquistare la vittoria, anche di Cup 1, è la Ferrari 296 Challenge numero 151 di AF Corse con John Dhillon e Matt Griffin. Il team piacentino conquista anche gli altri due gradini del podio assoluto di Gara 3 grazie alla numero 127 di Sean Hudspeth e Rafael Duran (vincitore in Cup 1 in Gara 2) e alla numero 76 di Mikkel Mac e Andreas Bogh Sorensen (terzo in Cup 1 in Gara 1). AF Corse ottiene nella medesima prova anche la quarta posizione con la numero 50 di Rui Aguas e Cristiano Maciel, primi in Gara 1 e secondi in Gara 2 in classe Cup 1.

Nella Cup 1 sorride anche MERTEL Motorsport con il secondo posto in Gara 1 di Oscar Ryndziewicz sulla Ferrari 296 Challenge e il terzo in Gara 2 di Luca Ludwig e Antoine Berberich Martini, sulla numero 81.

Triplice affermazione invece in Cup 5 per la Ferrari 488 Challenge numero 5 di AF Corse con Darren Howell e Sean Doyle.

Nella prima delle tre prove del fine settimana è scesa in pista anche la 488 GT3 numero 23 di Pellin Racing, classificandosi al quinto posto in classe GT3 con il duo Terje Haugen e Paolo Ruberti.

Dopo i due eventi in Portogallo, la serie si trasferisce in Spagna per il terzo appuntamento in programma il 15 e 16 febbraio a Valencia.