Weekend notebook: Ferrari imbattibile tra gli Am nel GT World Challenge America

Nel fine settimana appena concluso, le Ferrari ottengono numerosi podi nella prova unica endurance sul caldo circuito di Spa-Francorchamps nel campionato International GT Open, ma i risultati migliori arrivano dal continente americano, nel GT World Challenge America, sul tracciato VIRginia International Raceway dove le vetture di Maranello conquistano la sesta vittoria consecutiva nella classe Am oltre al successo tra i Pro Am.

GT World Challenge America. Sul tracciato del VIR, nel terzo appuntamento stagionale del GT World Challenge America powered by AWS arriva in Gara 1 il primo successo nella classe Pro Am per la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di Ryan Dalziel e Justin Wetherill di Triarsi Competizione che vale anche come terzo posto assoluto. Per il team americano trionfo anche tra gli Am grazie alla Ferrari di Charlie Scardina e Onofrio Triarsi. La vettura di AF Corse di Jean-Claude Saada e Conrad Grunewald viene coinvolta in un incidente che la costringe al ritiro e alla rinuncia a presentarsi al via di Gara 2

Nella seconda corsa, ancora un trionfo nella Am per Charlie Scardina e Onofrio Triarsi che rappresenta il sesto successo consecutivo per una Ferrari nella serie. I compagni di squadra nella Pro Am, invece, sono costretti a scontare uno stop and go come penalità e devono accontentarsi del settimo posto. Nel frattempo, sempre al VIR, ha debuttato nel campionato GT America Powered by AWS la Ferrari 458 Italia GT3 di Andy Pilgrim del team Ski Autosports, arrivando seconda nella prova di domenica e quarta nella gara di sabato.

Il settimo e ottavo round della serie è in calendario dal 22 al 24 luglio sul tracciato di Watkins Glen.