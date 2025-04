Weekend notebook: Ferrari a podio nell’Asian Le Mans Series

Nell’ultimo atto dell’Asian Le Mans Series, Ferrari conquista un podio ad Abu Dhabi con la 296 GT3 di Kessel Racing che conclude così in quarta posizione il campionato.

A Valencia adrenalina e spettacolo nel terzo appuntamento della GT Winter Series con 17 Ferrari a sfidarsi nelle classi dedicate alle vetture del monomarca.

Asian Le Mans Series. Le due prove di 4 Ore disputate sul circuito di Yas Marina, negli Emirati Arabi Uniti, hanno concluso la serie che vede come miglior risultato per Ferrari quello della numero 74 di Kessel Racing, quarta in graduatoria grazie al quarto e al terzo posto conquistati nel fine settimana da Ben Tuck, Dustin Scott Blattner e Dennis Marshall, già a podio a Dubai e quinti nella classifica piloti.



Ad abbandonare anzi tempo i sogni di classifica è stata invece la numero 57 di Car Guy in una prima prova caratterizzata da diversi contatti, uno dei quali ha costretto al ritiro Takeshi Kimura, in gara insieme a Casper Stevenson e all’ufficiale del Cavallino Rampante Daniel Serra. I tre piloti si sono riscattati con un ottimo sesto posto in Gara 2 che gli vale la settima posizione in graduatoria finale.

Sesto posto, ma in Gara 1, anche per AF Corse con la numero 82 di Charles-Henry Samani, Conrad Laursen e Nico Varrone costretti al ritiro nella seconda prova.



Sulla numero 28 del team piacentino è salito il secondo pilota ufficiale di Maranello, Davide Rigon che con Massimiliano Wiser e Manuel Franco chiude con un nono e un quattordicesimo piazzamento, mentre più attardata è la terza vettura di AF Corse, la numero 51 affidata a Cédric Sbirrazzuoli, Custodio Toledo e Riccardo Agostini.



Decimo e undicesimo posto per la prima delle due Ferrari 296 GT3 di Dragon Racing, la numero 88 dei tre italiani Nicola Marinangeli, Marco Pulcini e Giacomo Altoè, mentre più indietro chiude entrambe le prove la numero 8 di Todd Coleman, Blorcan Hanafin e Saaron Tellitz, così come la numero 23 di Absolute Racing con Carl Wattana Bennett, Gregory Bennett e Chris Van der Drift.

GT Winter Series. Il terzo round della serie, il primo in terra spagnola, regala un fine settimana intenso di gare sul circuito Ricardo Tormo di Valencia dove sono impegnate anche le Ferrari 296 Challenge e 488 Challenge nelle classe dedicate alle vetture in configurazione monomarca.



In Cup 1 sono tre i vincitori differenti: nella prima prova il successo va ad Eric Cheung e Daniele Di Amato sulla 296 Challenge numero 198 di AF Corse davanti a James Owen e Alois Meir sulla numero 26 di Engstler Motorsport e la numero 151 sempre del team piacentino con al volante John Dhillon e Matt Griffin. Questi ultimi salgono invece sul gradino più alto del podio nella prova endurance da 55 minuti, precedendo di soli 641 millesimi Cristiano Maciel e Rui Aguas sulla numero 50 sempre di AF Corse e Anders Bidsturp, terzo con la numero 29 di DC Motorsport.



Bidsturp scende così di un gradino dal secondo posto conquistato in Gara 2 alle spalle per soli 824 millesimi di secondo della numero 150 di Santogal – Araujo Competição. Terzo posto per Rafael Duran e Sean Hudspeth sulla Ferrari numero 127 di AF Corse.

In Cup 5 a prevalere è Jacob Bidstrup in Gara 1 e Gara 2 al volante della Ferrari 488 Challenge Evo numero 40 di DC Motorsport. Nella prova endurance, invece, il successo va a Darren Howell e Sean Doyle con la 488 Challenge numero 5 di AF Corse dopo i due secondi posti nelle altre due prove. Giuseppe Casillo e Stefano Gai sulla 488 Challenge Evo numero 117 sempre di AF Corse chiudono con due terzi posti e un secondo nella prova lunga.

Il prossimo appuntamento della serie, il quarto, è in programma tra due settimane ad Aragon sempre in Spagna.