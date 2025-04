Weekend notebook: Ferrari a podio al COTA e ad Aragon

Dopo il prologo a Daytona a gennaio si è aperta sul Circuit of The Americas di Austin la stagione dell’IMSA VP Racing SportsCar Challenge che ha visto le vetture del Cavallino Rampante subito protagoniste con la conquista di diversi podi e piazzamenti. Due invece le Ferrari 296 Challenge in pista ad Aragon in Spagna nel quarto appuntamento della GT Winter Series.

VP Racing SportsCar Challenge. In Texas prende ufficialmente il via la serie, sotto egida IMSA e destinata a piloti Silver e Bronze impegnati in sei round in ognuno dei quali sono previste due gare da 45 minuti. Al COTA subito protagoniste le vetture di Maranello, due portate in pista da AF Corse e le altre due da Conquest Racing, tutte in classe GTDX.

I migliori risultati per le Rosse li ottiene la Ferrari 296 GT3 numero 66 di AF Corse con al volante AJ Muss che conclude con due secondi posti di classe (terzo e quinto assoluti) le due prove del fine settimana. Il compagno di team Matias Perez Companc sulla vettura numero 50 è quarto in Gara 1 riuscendo a salire sul gradino più basso del podio nella seconda corsa. Meno fortunata la prova delle due vetture di Conquest Racing che registrano il nono posto di classe, nella prima gara, della numero 99 di Dave Musial, che non parte in Gara 2 così come Dave Musial Jr., non classificato nella prima.

Il prossimo appuntamento è in programma dal 6 all’8 giugno al Mid-Ohio Sports Car Course.

GT Winter Series. Ad Aragon è andato in scena il penultimo appuntamento per la serie che domenica prossima conclude la stagione sul circuito di Barcellona. Due le Ferrari a contendersi la vittoria nella classe dedicata alle vetture in configurazione monomarca, entrambe portate in pista da AF Corse.

Nelle due prove sprint da 30 minuti è Cristiano Maciel, sulla 296 Challenge numero 50 ad avere la meglio in Cup 1 davanti ad Andreas Bogh Sorensen sulla gemella numero 76, classificandosi quinto e quarto assoluto. Nella prova endurance da 55 minuti, invece, straordinaria seconda piazza assoluta per la numero 76 di Mikkel Mac e Andreas Bogh Sorensen che conquista la vittoria in Cup 1.