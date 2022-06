Weekend Notebook: a Misano le Ferrari lottano per la vittoria

Il tracciato Misano World Circuit Marco Simoncelli ha ospitato nel fine settimana il secondo appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint dove le Ferrari si sono messe in luce con vittorie e risultati di prestigio. Al termine delle due prove da 50 minuti più un giro sul tracciato romagnolo i due equipaggi della Scuderia Baldini si ritrovano nelle posizioni di vertice della classifica generale assoluta: terzo posto per Stefano Gai e Nelson Panciatici a 9 punti dalla vetta, mentre Daniele Di Amato e José Manuel Urcera, quarti, sono a 10 lunghezze dai primi. Nella GT Cup Luigi Coluccio e Rocco Mazzola mantengono la leadership.

CIGT Sprint. In Gara 1 Di Amato-Urcera ottengono la vittoria assoluta con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 27, al termine di una bella rimonta completata negli ultimi giri. Quinta la Ferrari di Daniel Vebster e Riccardo Agostini di Easy Race, mentre arriva settima la seconda vettura della Scuderia Baldini di Gai-Panciatici.

Nella GT Cup si registra il secondo posto di Coluccio e Mazzola con la Ferrari 488 Challenge di Easy Race, capaci di recuperare dopo una partenza difficile. Nella GT3 Am, terza piazza per la Ferrari GT3 Evo 2020 di AF Corse con Angelo Negro e Han Huilin.

Nella seconda prova, condizionata dall’ingresso di tre Safety Car, il duo Gai-Panciatici conclude al secondo posto assoluto e vede sfumare il sogno della vittoria solo negli ultimi istanti, al termine di un bel duello.

Agostini-Vebster, scattati dalla pole e dopo aver mantenuto il comando della gara per numerose tornate, non riescono a difendere la leadership nella seconda parte della corsa, chiudendo al quinto posto davanti alla Ferrari di Urcera-Di Amato, scivolati dal quarto al sesto posto dopo una penalizzazione di quasi quattro secondi per cambio irregolare.

Nella GT Cup ultimo gradino del podio per la Ferrari 488 Challenge di Mazzola-Coluccio, conquistato nel corso giro conclusivo. Terzo posto anche per Alessandro Cozzi di AF Corse nella GT3 Am. Samuele Buttarelli e Alessandro Berton SR&R con la Ferrari 488 Challenge ottengono la seconda posizione nella classe GT Cup Am.

Il terzo round del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint è in programma dal 1° al 4 settembre a Imola.