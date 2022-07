Vittoria e titolo nella Sprint Cup del GT WC Eu per Ferrari

Con un round di anticipo, Pierre Alexandre Jean e Ulysse de Pauw si sono laureati campioni della Silver Cup nella serie Sprint.

Il duo franco-belga, al debutto nella serie, ha ottenuto a Misano il loro quinto successo stagionale, corredato da due secondi e un terzo posto che consegna all’equipaggio di AF Corse il titolo con un round ancora da disputare. Il primo alloro per Ferrari in questa classe è arrivato al termine di una gara decisa nel finale, dopo il rientro della Safety Car – entrata in pista in seguito ad un incidente multiplo a centro gruppo – a pochi istanti dal termine della corsa.

Palmares. Per la 488 GT3, nelle sue versioni base e Evo 2020, si tratta del titolo 107 dal 2016, mentre il numero di vittorie si aggiorna a 463.