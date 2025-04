Video recap: 24 Ore di Daytona 2025

Un racconto esclusivo che ha come palcoscenico il Daytona International Speedway, l’iconico tracciato tri-ovale noto in America come il “World Center of Racing”, essendo uno degli impianti motoristici più antichi e blasonati al mondo. La sceneggiatura del video è arricchita dalle voci dei tanti piloti protagonisti con le Ferrari, inclusi i dieci ufficiali del Cavallino Rampante che hanno partecipato all’evento, e dalle immagini raccolte in pista, ai box e nel paddock di un evento partecipato da decine di migliaia di tifosi.

Il primo atto dell’IMSA SportsCar Championship è andato agli archivi con il sesto posto in GTD Pro già anticipato, firmato dagli ufficiali Ferrari Davide Rigon, Miguel Molina, Thomas Neubauer insieme ad Albert Costa, mentre in classe GTD hanno terminato settima la 296 GT3 numero 50 di AF Corse (guidata Arthur Leclerc, Custodio Toledo, Riccardo Agostini e Conrad Laursen); 11esima la numero 34 di Conquest Racing (condivisa da Daniel Serra, insieme a Manny Franco, Cédric Sbirrazzuoli e Giacomo Altoè); 22esima – in seguito a una penalità comminata dopo la fine della corsa – la 021 di Triarsi Competizione (con James Calado, Sheena Monk, Stevan McAleer, Mike Skeen).