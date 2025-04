Tempesta Racing pronto a un 2025 da protagonista

Dopo i brillanti risultati della stagione 2024 il team Tempesta Racing si prepara a un 2025 in pista con ancora maggiori ambizioni. Chris Froggatt ed Eddie Cheever III saranno impegnati nuovamente nei campionati GT World Challenge Europe Sprint ed Endurance dopo la conquista del titolo piloti e Endurance insieme a Jonathan Hui in classe Bronze, che ha permesso di ottenere nuovamente il pass per la partecipazione all’iconica 24 Ore di Le Mans, dove il team punteràÌ a migliorare le prestazioni precedenti.

Ad affiancare Froggatt e Cheever III nel GT World Challenge Europe saràÌ il nuovo compagno di squadra Marco Pulcini, due volte campione dell’International GT Open Pro Am (2023 e 2024), chiamato a rafforzare ulteriormente la competitivitàÌ del team grazie alla vasta esperienza e al pedigree vincente. La squadra inglese affronteràÌ il campionato continentale con il nome Ziggo Sport Tempest Racing, a seguito della nuova partnership instaurata per la stagione agonistica con Ziggo Sport, l’emittente televisiva sportiva dei Paesi Bassi.

“I successi degli ultimi anni e la continuitàÌ di risultati ci hanno permesso di affermarci sempre di piùÌ nelle competizioni GT – commenta Chris Froggatt, pilota e fondatore di Tempesta Racing – Tutto questo eÌ un’ottima base per raggiungere obiettivi ancora piùÌ ambiziosi”.