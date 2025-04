Sfida aperta per le Ferrari a metà gara a Daytona

Dopo un inizio relativamente tranquillo alla 24 Ore di Daytona, diverse Full Course Yellow e bandiere gialle, causate da alcuni incidenti significativi che hanno riguardato i prototipi, hanno interrotto il ritmo dei leader nelle ore successive, mentre le classi GTD non hanno avuto problemi.

GTD Pro. La Ferrari numero 81 di DragonSpeed ha condotto la corsa con un passo costante per gran parte della prima frazione, riuscendo a tenere il ritmo delle vetture di punta, senza riuscire però a conquistare le posizioni del podio. Il passo è stato rallentato dopo che la gara ha superato le dieci ore con Thomas Neubauer al volante. Le temperature rigide hanno messo in difficoltà molti piloti, infatti, soprattutto nel rientro dalla pit-lane: è quanto è capitato a Neubauer, autore di un fuoripista al rientro da una sosta, che ha causato fortunatamente solo la perdita di secondi preziosi. Albert Costa, invece, non è stato così fortunato. Una bandiera gialla ha permesso al team di rientrare ai box e di mantenere la posizione nel giro di testa, ma la vettura è stata successivamente richiamata per un sorpasso in regime di bandiera gialla che ha determinato un Drive Through. Il team è attualmente decimo.

GTD. A metà gara Inception Racing è in testa alla classifica con Frank Schandorff al volante. Il team è stato autore costantemente nelle parti alte della classifica. Il concorrente più vicino al momento è la vettura numero 021 di Triarsi Competizione con il pilota ufficiale James Calado. Il team ha beneficiato degli stint di Sheena Monk e dello stesso Calado in questa prima fase della gara con ottimi risultati e attualmente si trova al quinto posto, precedendo la 296 GT3 numero 21 di AF Corse con la pilota ufficiale Lilou Wadoux al volante, in sesta posizione, e la numero 50 di AF Corse, settima con Riccardo Agostini.

Quest’ultima vettura ha dato sinora ampio spazio al gentleman driver Custodio Toledo, arrivando a maturare un distacco di un giro, ma ha sfruttato i periodi di bandiera gialla per riguadagnare il terreno perso e ora si trova nella parte alta del grande schieramento GTD. Più indietro, la vettura numero 023 di Triarsi Competizione – attualmente all'11esimo posto con Eddie Cheever – che nella prima fase della gara si è affidato in particolare a Charlie Scardina, risparmiando così il tempo di guida del pilota ufficiale Alessio Rovera per le ore successive.

Le altre due Ferrari di Conquest Racing e Cetilar Racing sono state interessate, invece, da problemi meccanici – poco prima della dodicesima ora – che le hanno portate a diversi giri di distacco dai leader.