Sette Ferrari nel GT WC Europe 2025

La stagione 2025 del GT World Challenge Europe vedrà al via sette Ferrari 296 GT3 nella competizione Endurance, costituita da gare di durata superiore alle tre ore, e altrettante nella Sprint, caratterizzata da due gare da un’ora ciascuna. Cinque vetture sono invece iscritte alla classifica combinata del campionato. Il primo appuntamento importante è il Prologo sul circuito francese del Paul Ricard a Le Castellet, previsto il 10 e l’11 marzo, dove le squadre scenderanno in pista tutte insieme per la prima volta per due giorni di test ufficiali.

Endurance. Sono sette le vetture iscritte nella classe Endurance del GT WC Europe, di cui due iscritte da AF Corse – Francorchamps Motors nella classe Pro riservata ai piloti professionisti. Sulla numero 50 si alterneranno al volante i piloti ufficiali Antonio Fuoco e Arthur Leclerc, con Eliseo Donno, mentre la numero 51 sarà affidata agli ufficiali Alessandro Pier Guidi e Alessio Rovera, insieme a Vincent Abril. Le restanti cinque 296 GT3 sono tutte iscritte nella classe Bronze: due con Kessel Racing, con i numeri 8 e 74, una terza di AF Corse – Francorchamps Motors con il numero 52 che vedrà impegnato Andrea Bertolini, una con Rinaldi Racing con il numero 12, dove sarà presente Davide Rigon per quattro dei cinque appuntamenti, e una con Ziggo Sport Tempesta Racing con il numero 93.

Sprint. AF Corse – Francorchamps Motors sarà presente con due vetture in classe Pro anche nella serie Sprint: sulla numero 50 si alterneranno i piloti ufficiali Thomas Neubauer e Arthur Leclerc, mentre la numero 51 vedrà al volante Alessio Rovera e Vincent Abril. Sempre in classe Pro è confermata anche la vettura numero 14 di Emil Frey Racing, mentre la numero 69 è iscritta nella categoria Gold. Presente poi una terza 296 GT3 di AF Corse – Francorchamps Motors in classe Silver, mentre nella Bronze competeranno la numero 74 di Kessel Racing e la numero 93 di Ziggo Sport Tempesta Racing.

Assoluta. Sono cinque le vetture iscritte alla classifica combinata Sprint ed Endurance: le tre auto di AF Corse – Francorchamps Motors numero 50, 51 e 52, insieme alla numero 74 di Kessel Racing e alla numero 93 di Ziggo Sport Tempesta Racing.

Calendario. Il prologo del 10 e 11 marzo è il primo appuntamento della stagione e vedrà scendere in pista gli equipaggi iscritti a entrambe le serie, Sprint ed Endurance, per una due giorni di test sulla pista francese del Paul Ricard. La serie Endurance prende il via proprio a Le Castellet dall’11 al 13 aprile con una gara di sei ore disputata in notturna, mentre il secondo appuntamento si terrà a Monza dal 30 maggio al 1° giugno, sul format tradizionale delle tre ore. Il culmine della stagione sarà la 24 Ore di Spa-Francorchamps dal 25 al 29 giugno, per concludere con le gare del Nürburgring (29-31 agosto) e di Barcellona (10-12 ottobre). La serie Sprint prenderà il via da Brands Hatch (3-4 maggio) e si sposterà a Zandvoort (16-18 maggio), Misano (18-20 luglio), Magny-Cours (1-3 agosto) e Valencia (19-21 settembre).