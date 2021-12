Sei eventi per il 2022 di Club Competizioni GT

Il calendario dell’attività di Competizioni GT che mira a riportare in pista le più belle Ferrari da corsa degli ultimi 30 anni propone per la stagione 2022 un intrigante mix di tracciati tecnici e iconici in diversi paesi del mondo.

La prima tappa è prevista dall’8 al 10 aprile in Florida, presso il Daytona International Circuit, sede della leggendaria 24 Ore.

Gli Stati Uniti ospiteranno anche la seconda data del programma, dal 20 al 22 maggio, affrontando il Watkins Glen International prima di spostarsi in Giappone, sul tracciato di Suzuka, dove le vetture scenderanno in pista dal 24 al 26 giugno.

Ritorno in Europa per gli ultimi due atti che precedono le Finali Mondiali, quello previsto dal 22 al 24 luglio in Germania, ad Hockenheim, e quello dal 3 al 4 settembre a Barcellona, in Spagna.