Scuderia Corsa e Triarsi Competizione portano la Ferrari sulle strade di St. Pete

Saranno due le Ferrari impegnate questo fine settimana sul circuito di St. Petersburg (Florida) per il round di apertura del campionato SRO GT America 2022 powered by AWS.

Protagonisti nella griglia di 29 iscritti saranno il team Scuderia Corsa e Triarsi Competizione, con Ferrari affiancata da altri otto costruttori nella seconda stagione del GT America con l’attuale format di gare.

Sul circuito di 1,8 miglia, sarà Bret Curtis a cimentarsi con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 62 di Scuderia Corsa nella classe SRO3 della GT sprint. Il team ha debuttato nella serie lo scorso agosto sulle strade di Nashville, con Curtis che è stato frenato dalla sfortuna mentre si trovava in testa nella prima delle due gare del fine settimana, ottenendo invece la vittoria nella seconda.

Metterà in pista velocità e passione la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 37 di Triarsi Competizione di Justin Wetherill, sfruttando il vantaggio di correre sul tracciato di casa: infatti, il team ha il quartiere operativo dietro la concessionaria locale Ferrari di Tampa Bay.

Triarsi Competizione si è messa in evidenza lo scorso anno a Sebring in occasione del suo debutto nell'SRO GT World Challenge America con Charlie Scardina conquistando una vittoria nella classe Am, che ha interrotto la serie di 10 successi consecutivi di AF Corse.

Il team principal Onofrio Triarsi è stato il campione del Ferrari Challenge North America nel 2012 e nel 2013, mentre la squadra ha conquistato il campionato nel 2020.