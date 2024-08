Rovera: “L'obiettivo è una vittoria con la 296 LMGT3”

Dopo cinque gare della stagione 2024 del FIA WEC la Ferrari 296 LMGT3 numero 55 di Vista AF Corse si trova in quinta posizione nella classifica riservata ai Piloti, con un quarto posto a Imola come miglior risultato. Dodicesima invece la numero 54, con un quinto posto in Qatar – al primo atto dell’annata – come piazzamento migliore. Alessio Rovera, che fa parte dell’equipaggio della 55 insieme a François Heriau e Simon Mann, riflette sulla stagione di esordio della vettura e della categoria nel campionato e svela le ambizioni per le gare restanti.

“È stato un inizio di campionati piuttosto difficile, forse ci aspettavamo qualcosa di più in termini di risultati. Soprattutto a Imola contavamo di conquistare un posto sul podio, ma la gara è stata condizionata dal meteo e abbiamo perso una buona occasione”, ha spiegato il pilota italiano 29enne facendo riferimento alla tappa italiana, dove comunque è arrivato un piazzamento ai piedi del podio.

“Nelle altre gare è stato più complicato, in parte perché eravamo meno competitivi, in parte per la sfortuna che ci ha colpiti. L’obiettivo prima della fine della stagione è conquistare almeno un podio, se non qualcosa in più perché ovviamente quando guidi una Ferrari l’ambizione è cercare di lottare per la vittoria”. Oltre al quarto posto di Imola per l’equipaggio della 296 LMGT3 numero 55 sono arrivati sinora un quinto a Le Mans, un sesto a San Paolo e un settimo posto in Qatar, mentre a Spa-Francorchamps l’equipaggio ha chiuso tredicesimo.

“Credo che la vettura si comporterà bene anche nelle prossime piste, finora siamo sempre riusciti a trovare un ottimo setup. Ci sono avversari molto competitivi, quindi non sarà semplice, ma con tre gare ancora da disputare penso sia possibile ottenere il podio”, ha aggiunto Rovera, che ha poi offerto una panoramica sul sesto appuntamento del campionato, in programma dal 30 agosto al 1° settembre sul tracciato texano del Circuit of the Americas, negli Stati Uniti. “La prossima gara è ad Austin, una pista che vedrò per la prima volta il weekend di gara, ma credo che lì la nostra vettura potrà fare la differenza nei curvoni ad alta velocità. Farà molto caldo, un fattore che sottoporrà a parecchio stress le gomme, quindi sarà importante trovare il giusto equilibrio nella messa a punto che ci permetta di essere competitivi e contemporaneamente gestire al meglio gli pneumatici”.