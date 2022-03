Rincorsa Ferrari a metà gara a Sebring

Una bandiera rossa, esposta a poco più di mezz’ora dallo scoccare della quarta ora di gara, ha congelato una classifica che vede le Ferrari lontane dalla zona podio.

LMGTE Pro. Il passo di gara delle 488 GTE di AF Corse non ha consentito agli equipaggi della numero 51 e 52 di lottare per il podio. Con cambi regolari e un passo costante, Alessandro Pier Guidi e James Calado occupano la quarta posizione a 26” dai leader, mentre quinta è la Ferrari di Miguel Molina e Antonio Fuoco, staccata di tre giri a causa di problemi all’idroguida.



LMGTE Am. Nonostante alcune prestazioni degne di nota, come quelle di Michelle Gatting e Giancarlo Fisichella, e alcuni duelli e sorpassi spettacolari, le Ferrari occupano le posizioni dalla sesta alla nona. A guidare il trenino di 488 GTE l’esemplare di Iron Dames, seguito dalle numero 21 e 54 di AF Corse, quindi la 60 di Iron Lynx. Undicesima la Ferrari di Spirit of Race.