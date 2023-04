Primo turno di libere a Sebring per le Ferrari 488 GTE

La prima sessione di prove libere che apre il fine settimana della 1000 Miglia di Sebring, atto inaugurale del FIA WEC, è andata in scena in condizioni di pista asciutta e una temperatura fresca inferiore ai 17°C. Quattro le Ferrari 488 GTE protagoniste nella classe LMGTE Am.

Al termine del turno durato 60 minuti la più veloce delle vetture della Casa di Maranello è stata la numero 54 di AF Corse, dell’equipaggio formato da Thomas Flohr, Francesco Castellacci e Davide Rigon, con un tempo di 1’59’’053; il distacco rispetto alla Porsche numero 85, leader della sessione, è stato di soli 0’’025.

Nella top-10 le altre Ferrari, con la numero 57 di Kessel Racing, affidata a Takeshi Kimura, Scott Huffaker e Daniel Serra, quarta a 0’’095 dal primo equipaggio classificato. Hanno concluso la prima sessione in nona e decima posizione, rispettivamente, le 488 GTE numero 21 di AF Corse guidata da Stefano Costantini, Simon Mann e Ulysse de Pauw, e la numero 83 di Richard Mille AF Corse, dell’equipaggio formato da Luís Pérez Companc e i due piloti ufficiali Ferrari Lilou Wadoux e Alessio Rovera.

Nella giornata odierna è in programma un secondo turno di prove libere lungo un’ora a partire dalle 16.35 (orario locale).