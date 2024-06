Le Mans, 24 ore per vincere: Spirit of Race

La squadra svizzera Spirit of Race torna alla 24 Ore di Le Mans dopo un anno di assenza con un equipaggio inedito sulla sua Ferrari 296 LMGT3 che include la coppia padre-figlio Johnny e Conrad Laursen affiancata dalla grande esperienza dell’ex vincitore di classe GTE Pro Jordan Taylor.

Il team. Attivo da diversi anni nelle categorie GT, specialmente nella European Le Mans Series, Spirit of Race vanta una lunga esperienza alla 24 Ore di Le Mans con sei edizioni disputate tra il 2017 e il 2022, la prima con due vetture, e due secondi posti nel 2017 e nel 2018 come migliori risultati, sempre nella classe LMGTE Am con la Ferrari 488 GTE.

L’equipaggio numero 155. La 296 LMGT3 di Spirit of Race sarà affidata a un equipaggio composto da Johnny e Conrad Laursen, padre e figlio impegnati nel 2024 in ELMS dove hanno vinto la prima gara stagionale, e l’esperto americano Jordan Taylor, vincitore della 24 Ore nel 2015 in classe LMGTE Pro.

Quest’ultimo è il professionista dell’equipaggio e vanta otto partecipazioni alla classica francese, tutte a bordo di una Corvette di cui era pilota ufficiale. Nell’albo d’oro dello statunitense a Le Mans, oltre alla vittoria citata, spiccano altri tre podi.

Johnny Laursen è invece un cliente affezionato del Cavallino Rampante, già protagonista del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli in cui ha militato per otto stagioni. Per lui una singola presenza a Le Mans nel 2016, a bordo di una 458 Italia GTE di Formula Racing in classe LMGTE Am, chiusa al sesto posto.

È atteso al debutto sul circuito della Sarthe, invece, Conrad Laursen: da poco diciottenne, la sua carriera nelle ruote coperte è iniziata di recente con due stagioni nell’ELMS (2023 e 2024) sempre in compagnia del padre. Nel suo palmarès figurano il titolo nella Formula 4 danese ottenuto nel 2020.