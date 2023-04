Le Ferrari 488 GTE a Sebring per il primo round del FIA WEC

La 1000 Miglia di Sebring, in Florida, appuntamento inaugurale del FIA World Endurance Championship, non vedrà protagoniste solo le Ferrari 499P nella classe Hypercar, ma anche quattro 488 GTE nella classe LMGTE Am affidate a equipaggi composti da gentlemen driver e piloti professionisti, inclusi gli ufficiali Ferrari Davide Rigon, Alessio Rovera, Daniel Serra e Lilou Wadoux. Dopo le qualifiche, in programma giovedì 16 marzo dalle 18.30, la bandiera verde della corsa endurance, tra le più celebri in terra americana, è prevista venerdì 17 alle 12 (tutti gli orari sono locali).

LMGTE Am. Dopo la conclusione dell’era LMGTE Pro che ha visto Ferrari aggiudicarsi i titoli di campione del mondo Costruttori (per il secondo anno consecutivo) e piloti, con il duo Pier Guidi – Calado, la stagione 2023 del FIA WEC è caratterizzata da una novità, un’unica categoria riservata alle vetture derivate dalla serie nella quale gli equipaggi Pro-Am sono composti da tre piloti. Esordio nella classe per la 488 GTE di Richard Mille AF Corse, con il numero 83, che vedrà alternarsi al volante Luís Pérez Companc, Lilou Wadoux e Alessio Rovera. Il pluri-vittorioso team italiano AF Corse si presenta invece ai nastri di partenza con due Ferrari 488 GTE, la numero 21 di Stefano Costantini, Simon Mann e Ulysse de Pauw, e la 54 in livrea Vistajet guidata da Thomas Flohr, Francesco Castellacci e il pilota ufficiale del Cavallino Rampante, Davide Rigon. A completare il quartetto ferrarista la compagine elvetica Kessel Racing, che torna nel Campionato del mondo con la Ferrari 488 GTE numero 57 portata in pista da Takeshi Kimura, Scott Huffaker e dall’ufficiale Daniel Serra.

Focus. Il primo atto del FIA WEC che va in scena al Sebring International Raceway rappresenta la prima gara da pilota ufficiale Ferrari di Lilou Wadoux, che sarà protagonista della stagione condividendo l’esperienza con Rovera, iridato nella classe LMP2 Pro/Am assieme a Nicklas Nielsen e François Perrodo nel 2022. In Florida, inoltre, tra i piloti più attesi vi sono Rigon e Serra, i quali nel 2022 avevano ottenuto il titolo di campioni nella Endurance Cup dell’IMSA, in classe GTD Pro, con una Ferrari 488 GT3 Evo 2020.

Il calendario. Dopo Sebring, il FIA WEC 2023 proseguirà con la 6 Ore di Portimão e la 6 Ore di Spa-Francorchamps (rispettivamente il 16 e il 29 aprile), la 24 Ore di Le Mans (10-11 giugno), la 6 Ore di Monza (9 luglio), la 6 Ore del Fuji (10 settembre) e la 8 Ore del Bahrain (4 novembre).