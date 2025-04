Le 296 LMGT3 chiudono al comando il Prologo del FIA WEC

Con il primo appuntamento della stagione 2025 del FIA WEC ormai alle porte, le Ferrari 296 LMGT3 del team Vista AF Corse sono tornate in azione sul circuito di Lusail per il Prologo, il tradizionale evento di apertura della stagione del Mondiale Endurance.

Le 296 LMGT3 sono apparse subito in buona forma, chiudendo con una doppietta l’ultimo dei quattro turni in programma, che ha visto la numero 21 di Heriau-Mann-Rovera precedere la vettura gemella di Flohr-Castellacci-Rigon. I due rispettivi riferimenti in 1’54”790 e 1’54”810 sono stati i migliori fatti registrare nelle due giornate di venerdì 21 e sabato 22 febbraio. Complessivamente la numero 21 ha percorso 300 giri, mentre la 54 ne ha completati 293.

Non poteva esserci modo migliore, dunque, per approcciare il primo appuntamento stagionale, in programma da mercoledì 26 a venerdì 28, giorno in cui prenderà il via la 1812 KM del Qatar, sullo stesso tracciato di Lusail.