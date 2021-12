Le tribune dello stadio Bernabeu di Barcellona sono famose per la scritta “Més que un Club” e, in un ideale parallelo, Club Competizioni GT ha rappresentato, per i suoi partecipanti, molto più di un semplice club. Nel suo terzo anno di attività, infatti, ha proposto ai Clienti un programma ricco di momenti unici, di sfide divertenti fuori dal nastro d’asfalto che hanno coinvolto i membri di questo esclusivo programma del Cavallino Rampante, creando una grande alchimia che ha accompagnato tutte le tappe previste in calendario. La ciliegina sulla torta è stata rappresentata dalla 488 GT Modificata che ha fatto il suo debutto “in società” diventando velocemente la protagonista principale degli eventi. Questi ultimi si sono sviluppati sui circuiti europei, americani e giapponesi, raccogliendo un numero di partecipanti e un gradimento sempre maggiore. A supporto dei Clienti, il finlandese Toni Vilander, pilota ufficiale di Competizioni GT, ha messo a disposizione la sua decennale esperienza al volante di queste vetture che hanno testimoniato, ancora una volta, il ruolo fondamentale delle GT da gara nella storia del Cavallino Rampante.