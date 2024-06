La situazione dopo 18 ore di gara

Sui 13,626 km del Circuit de la Sarthe la notte è stata caratterizzata dalla pioggia battente e da un paio di incidenti che hanno portato la Safety Car a rimanere in pista più di 4 ore complessivamente a causa della visibilità ridotta e della ingente mole d’acqua presente sull’asfalto. Con la temperatura dell’atmosfera che è salita ora a 16,1 °C e quella dell’asfalto a 15,9 °C, la Ferrari 296 LMGT3 numero 155 di Spirit of Race è in tredicesima posizione con Jordan Taylor. Problemi intorno alla undicesima ora di guida per la Ferrari 296 LMGT3 di JMW Motorsport (Petrobelli-Yoluc-Ten Voorde): la numero 66 è stata costretta al ritiro per noie tecniche dopo aver occupato la prima posizione stabilmente nelle prime fasi.