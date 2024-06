Le voci dei piloti LMGT3 a fine gara

La 92esima edizione della 24 Ore di Le Mans, quarto appuntamento del FIA World Endurance Championship, si chiude con le Ferrari 296 LMGT3 numero 55, 155 e 86 piazzate rispettivamente al sesto, ottavo e dodicesimo posto, con le numero 54 e 66 fuori rispettivamente per un incidente e problemi tecnici. La gara è stata fortemente condizionata dalla pioggia che ha impegnato la Safety Car per circa cinque ore.

Davide Rigon, Vista AF Corse #54: “Le corse purtroppo sono così, a volte vanno bene a volte meno! Eravamo super pronti per questa gara e speravamo di far bene cercando di sfruttare tutte le variabili come, ad esempio, la pioggia o la fase notturna. Thomas ha perso la vettura nel primo settore, sicuramente le gomme ormai usate non hanno giovato, ma la cosa più importante è che lui stia bene. Da ora si pensa al Brasile, dobbiamo mettere in archivio questa tappa anche se con un po' di anticipo rispetto a quanto volessimo”.

Alessio Rovera, Vista AF Corse #55: “Questa 24 Ore di Le Mans è stata migliore rispetto alle premesse con le quali partiva dopo la Hyperpole. Abbiamo recuperato tante posizioni e negli ultimi giri abbiamo cercato di attaccare la Top 5. Anche sul bagnato, infatti, siamo stati veloci e la Ferrari 296 LMGT3 si è ben comportata. L’affidabilità è stata un punto di forza della vettura, peccato per la foratura che ci ha rallentato sabato sera, facendoci perdere un giro. Abbiamo rimontato di nuovo, ma è chiaro che essere stati costretti a inseguire ogni volta ha complicato il lavoro. Il risultato ottenuto ci consente comunque di marcare punti importanti per la stagione, ora ci attendono nuovi impegni internazionali e li affronteremo al massimo delle motivazioni come sempre”.

Daniel Serra, GR Racing #86: “Aver chiuso la gara a pochi minuti dalla fine per un problema lascia un po’ l’amaro in bocca, ma sono davvero contento della vettura, del team e della prestazione mostrata in questo appuntamento così importante del WEC. Abbiamo avuto un’ottima partenza e siamo stati competitivi in ogni fase della gara. La Ferrari 296 LMGT3 mi ha dato davvero un’ottima sensazione e sono soddisfatto del bilanciamento che abbiamo trovato qui a Le Mans. Quindi ora si guarda avanti, ma nonostante il risultato sono ottimista”.