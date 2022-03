Ferrari all’inseguimento al via della 1000 Miglia di Sebring

La 1000 Miglia di Sebring è partita con le Ferrari ad inseguire nelle classi LMGTE ed LMGTE Am. Sole e temperature elevate (28°C l’aria, 40°C l’asfalto) costituiscono la cornice ideale per le prime battute della gara di apertura della Season 10 del FIA World Endurance Championship.

LMGTE Pro. Il via, avvenuto in maniera molto regolare, ha lasciato le posizioni invariate rispetto a quelle registrate in qualifica con Calado in quarta posizione e Fuoco in quinta. Dopo 30 minuti, le due 488 GTE accusano rispettivamente 26 e 28 secondi di ritardo da Estre, al comando con la Porsche.

LMGTE Am. Ferrari a centro gruppo nella classe in cui sono al via anche i piloti gentleman. Quinta posizione per la migliore delle 488 GTE, con Sarah Bovy al volante della Ferrari di Iron Dames, seguita da Simon Mann, impegnato nelle prime fasi in un bel duello con Thomas Flohr, attualmente ottavo. Nono posto per la vettura di Spirit of Race, mentre undicesimo è Claudio Schiavoni.