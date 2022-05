Seconda fila per Ferrari dopo la Q1 a Portimão

Al termine di una combattutissima sessione di qualifica valida per la definizione della prima griglia di partenza della stagione 2022 del DTM, la 488 GT3 Evo 2020 di Felipe Fraga scatterà dalla seconda fila, mentre Sébastien Loeb dalla ventunesima piazzola.

Sul tracciato di Portimão la lotta contro il cronometro ha regalato intense emozioni, come testimoniano i 28 piloti racchiusi in appena 1”3. Nei venti minuti dedicati alle prove ufficiali, Felipe Fraga al volante della Ferrari numero 74 di Red Bull è stato costantemente tra i più veloci, sfiorando la pole position – andata a Bortolotti su Lamborghini - per appena 60 millesimi. Il brasiliano scatterà dalla quarta posizione, mentre il compagno di squadra Sébastien Loeb, all’esordio nella serie, dall’undicesima fila. Il francese sta migliorando sensibilmente il feeling con la vettura e nel fine settimana sta registrando interessanti progressi dal punto di vista cronometrico, sessione dopo sessione. La posizione di partenza non deve trarre in inganno, in quanto il nove volte campione del mondo rally ha accusato solo 7 decimi di ritardo dalla pole.