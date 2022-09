Le voci dal paddock di Spielberg dopo Gara 1

Una seconda vittoria consecutiva nel DTM per Nick Cassidy in una giornata speciale per il Cavallino Rampante, considerato che il successo del neozelandese sancisce la 500ma affermazione in gara della Ferrari 488 GT3, in tutte le sue versioni. Giornata meno fortunata, invece, per Felipe Fraga, costretto al ritiro dopo un contatto nelle fasi iniziali della corsa.

Nick Cassidy: “Questa è stata una giornata incredibile. Avevo una macchina fantastica e, nonostante stata dura, sono riuscito a gestire le gomme e a controllare la gara. Aver ottenuto due vittorie di fila nel DTM è qualcosa di incredibile per cui ringrazio molto il team”.

Felipe Fraga: “Sono stato colpito ancora una volta al posteriore, mentre io non sono mai entrato in collisione con un mio avversario in questa serie. È davvero un peccato, è evidente che Feller stava rallentando sul rettilineo per far passare il suo compagno Rast e così ho cercato di approfittarne superando entrambi in frenata. In uscita di curva però, Feller ha continuato a colpire la mia ruota invece di allargare, considerato che Rast si trovava in traiettoria, e così è stata distrutta la mia gara”.