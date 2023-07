Cinque Ferrari 488 GTE nella Hyperpole di Le Mans

Tra le otto vetture della classe LMGTE Am che si contenderanno la Hyperpole della 24 Ore di Le Mans, quarto round del FIA WEC, ci saranno cinque Ferrari 488 GTE. Il prestigioso risultato è maturato nel corso della sessione di qualifica che si è tenuta mercoledì 7 giugno sul Circuit de la Sarthe, già affollato da un numeroso pubblico di tifosi e appassionati.

Sfida sul filo dei millesimi per la miglior prestazione assoluta di classe tra la numero 83 di Richard Mille AF Corse, che schiera, oltre a Luis Perez Companc, i piloti ufficiali Ferrari Lilou Wadoux e Alessio Rovera, capace di precedere proprio all’ultimo tentativo la numero 54 di AF Corse, guidata dall’altro ufficiale del Cavallino Rampante Davide Rigon, che divide il sedile con Thomas Flohr e Francesco Castellacci. Il miglior riferimento cronometrico firmato dal varesino – vincitore della 24 Ore nel 2021, al debutto – è stato di 3'51’’877.

Quinta prestazione della giornata è di un altro ufficiale Ferrari, il brasiliano Daniel Serra, al volante della 488 GTE numero 57 di Kessel Racing, in gara con Takeshi Kimura e Scott Huffaker. Settimo tempo per la 488 GTE numero 21 di AF Corse, con Ulysse De Pauw, Simon Mann e Julien Piguet e ottavo per l’altra vettura di Kessel Racing, la numero 74, portata in pista da Kei Cozzolino, con Yorikatsu Tsujiko e Naoki Yokomizo.

Fuori dalla top 8 le altre due Ferrari 488 GTE in gara nel fine settimana francese, la numero 100 del team Walkenhorst Motorsport e la numero 66 di JMW Motorsport, entrambe iscritte al solo round di Le Mans.

Il programma sul circuito de La Sarthe, dopo il secondo turno di prove libere disputato nella tarda sera di mercoledì, prevede giovedì 8 giugno le libere 3, dalle 15.00 alle 18.00, l’Hyperpole per determinare la griglia di partenza, dalle 20.00 alle 20.30, e un quarto turno di libere, dalle 22.00 alle 23.00. L’edizione del Centenario della 24 Ore di Le Mans scatterà sabato 10 giugno alle 16.00 (tutti gli orari sono locali).

Alessio Rovera, 488 GTE #83: “Ovviamente sono molto contento per il miglior tempo realizzato perché ci permette di accedere alla Hyperpole. Sono soddisfatto anche della vettura perché dopo alcuni problemi sofferti durante la prima sessione di libere, siamo riusciti a trovare il bilanciamento corretto: abbiamo adottato alcune soluzioni che ci saranno utili per la gara”.

Davide Rigon, 488 GTE #54: “È stata una sessione molto serrata e stressante, con diverse bandiere rosse che hanno spezzato il ritmo. Sono però molto contento di essere riuscito a fare un bel giro, pulito, con il mio secondo set di gomme nuove, che mi ha permesso di conquistare la Hyperpole. Adesso continuiamo a lavorare con il team e i compagni di squadra, stiamo preparando la gara molto bene e sono davvero soddisfatto della vettura”.