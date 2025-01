Cetilar rinnova la caccia alla 24 Ore di Daytona

Il team Cetilar Racing sarà sulla griglia di partenza della 24 Ore di Daytona, gara di apertura della stagione 2025 dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship prevista il 25 e il 26 gennaio, con un equipaggio inedito ma dalle grandi ambizioni.

Per il terzo anno di fila, la squadra tutta italiana scenderà in pista sul triovale della Florida con la Ferrari 296 GT3 numero 47 gestita dalla AF Corse e lo farà con un equipaggio per metà inedito.

Ad alternarsi sulla vettura di Maranello, in quella che sarà la quinta partecipazione del team Cetilar Racing nella grande classica americana, saranno infatti due rookie assoluti che rispondono ai nomi di Nicola Lacorte e Lorenzo Patrese, i quali si daranno il cambio con l'esperto Roberto Lacorte ed il vincitore della 24 Ore di Le Mans 2024, Antonio Fuoco.

Per la prima volta Roberto e Nicola Lacorte (padre e figlio) si daranno il cambio sulla stessa vettura, con il primo dei due che farà così il suo debutto in una gara GT. Patrese, 19 anni, figlio dell'ex pilota di F1, ha alle sue spalle tre stagioni nel GT World Challenge Europe

Roberto Lacorte può vantare come miglior piazzamento nella 24 Ore di Daytona un sesto posto di classe conquistato nel 2021, mentre il vincitore della 24 Ore di Le Mans, Antonio Fuoco, è motivato a dare la caccia ad un successo inseguito dal 2022.

La 24 Ore di Daytona 2025 si svolgerà l'ultimo week-end di gennaio e sarà preceduta di una settimana dal tradizionale Roar Before the Rolex 24.