Buon avvio delle Ferrari a Daytona

Le due ore iniziali della 24 Ore di Daytona 2025, atto inaugurale dell'IMSA Sportscar Championship, sono state prive d'interruzioni, con solo alcuni ritiri che hanno ridotto lo schieramento composto al via da oltre 60 vetture. Temperature più calde - alla partenza pari a 15 e 31°C rispettivamente per l'aria e l'asfalto - rispetto a quelle registrate durante tutta la settimana e un cielo limpido hanno caratterizzato le prime ore, mentre i team Ferrari hanno messo in atto le loro differenti strategie nella prima frazione di gara.

GTD Pro. La 296 GT3 vettura numero 81 Dragonspeed ha utilizzato gran parte della sua line-up nell'ora iniziale, fermandosi due volte e cambiando entrambi due piloti. Al via il team si è affidato a Davide Rigon, seguito da Thomas Neubauer - entrambi piloti ufficiali Ferrari - e ora prosegue con Alberto Costa, occupando il nono posto nella categoria.

GTD. Diverse strategie sono state messe in atto dalle sette Ferrari in gara nella categoria GTD. Da un lato, la vettura numero 34 di Conquest Racing e la numero 70 Inception Racing hanno iniziato con piloti professionisti per poi passare ai loro gentlemen. Il buon ritmo mostrato in pista ha permesso a entrambi di tenere i loro piloti Am in macchina per un secondo stint: Manny Franco, nel caso di Conquest - attualmente quinto -, e Brendan Iribe per Inception, che è stato protagonista di un testacoda e di un leggero contatto nella seconda ora che lo ha fatto retrocedere al 13esimo posto.

L'altra squadra che ha seguito questa strategia è stata la vettura 021 di Triarsi Competizione, che ha iniziato con il pilota ufficiale James Calado al volante, ma ha cambiato con Sheena Monk dopo la prima sosta, rimasta al volante per un secondo stint, in 16esima posizione dopo due ore.

Gli altri team hanno dato la priorità ai piloti Am, cercando di soddisfare i requisiti di tempo minimo di guida nella fase iniziale della gara. Il gruppo è guidato dalla Ferrari numero 21 di AF Corse, che ha iniziato con Simon Mann al volante. Mann ha completato due stint e ha appena passato il testimone alla pilota ufficiale Lilou Wadoux, che attualmente occupa la sesta posizione. Lo stesso vale per la vettura 023 Triarsi Competizione, che ha iniziato con Charlie Scardina il quale, dopo aver completato due stint, ha passato il testimone a Onofrio Triarsi, attualmente 17esimo.

Cetilar Racing ha iniziato con Roberto Lacorte, che ha completato due stint e ha passato il testimone al figlio Nicholas. Attualmente la 296 GT3 numero 47 è 19esima. La Ferrari numero 50 di AF Corse ha mantenuto Custodio Toledo al volante per tutto il tempo. Al momento l'equipaggio ha maturato 1 giro di distacco dai leader, al 22esimo posto nella categoria.