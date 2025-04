Arise Racing schiera una seconda 296 GT3 alla 12 Ore di Bathurst

Il pilota ufficiale Ferrari Alessio Rovera parteciperà alla 12 Ore di Bathurst con la 296 GT3 iscritta dal team Arise Racing in classe GT Pro-Am. Il 29enne italiano si unirà ai piloti Jaxon Evans ed Elliott Schutte nella seconda partecipazione della squadra australiana alla celebre prova endurance; il quartetto sarà completato dall'esperto pilota del GT World Challenge Australia Brad Schumacher.

Il team Ferrari con base a Perth completa così gli annunci dei due equipaggi attesi alla 12 Ore di Bathurst dove aver anticipato la partecipazione, in classe Pro, della 296 GT3 affidata a Chaz Mostert, Will Brown e all’ufficiale della Casa di Maranello Daniel Serra.

Schumacher, in coppia con Will Brown, ha ottenuto il secondo posto nel GT WC Australia 2024, dopo una sfida durata l’intera stagione con entrambe le Ferrari di Arise Racing. Evans e Schutte, invece, hanno vinto insieme l'ottava gara della stagione 2024, conquistando il terzo posto nel campionato. Schumacher, che vive non distante da da Mount Panorama, sarà alla sua sesta 12 Ore di Bathurst quest'anno, per la prima volta a bordo di una Ferrari.

La 12 Ore di Bathurst si disputa nel fine settimana del 2 febbraio; la tradizionale prova australiana, inoltre, rappresenta il primo dei cinque atti stagionali dell’Intercontinental GT Challenge che include anche la 24 Ore del Nürburgring (19-22 giugno), la 24 Ore di Spa (26-29 giugno), la 1000 KM di Suzuka (12-14 settembre) e la 8 Ore di Indianapolis (16-18 ottobre).

Alessio Rovera dichiara: “Sono molto contento di correre con il Team Arise Racing GT. Sarà la mia prima volta in Australia nonché la prima esperienza sul circuito di Mount Panorama. Non vedo l'ora di affrontare un tracciato così iconico in una gara di 12 ore con i miei nuovi compagni di squadra e con un team di alto livello”.