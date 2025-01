Arise Racing GT all’assalto della 12 Ore di Bathurst

Equipaggio di primo piano per l’assalto che Arise Racing GT darà all’attesissima 12 Ore di Bathurst, in programma dal 31 gennaio al 2 febbraio prossimi, con la Ferrari 296 GT3.

L'attuale campione Repco Supercars Will Brown unirà le forze con il campione in carica del GT World Challenge Australia, Chaz Mostert e con il pilota ufficiale Ferrari, Daniel Serra. Il terzetto sarà al via nella classe Pro di una delle gare più amate dagli appassionati, australiani ma non solo.

Brown e Mostert hanno gareggiato l'uno contro l'altro per la conquista del titolo in due delle principali categorie australiane nel 2024, con Mostert vincitore del GT World Challenge Australia con la Ferrari di Arise Racing GT. “Sono davvero entusiasta di unirmi ad Arise Racing GT alla 12 ore di Bathurst”, ha dichiarato Brown. “Dopo che Chaz e Liam mi hanno battuto in campionato quest'anno, ho pensato che se non puoi batterli allora devi unirti a loro. Ho osservato Arise durante l'anno e ho notato la professionalità e l'impegno con cui si impegnano per vincere, cosa che mi ha entusiasmato. Non vedo l'ora di salire sulla montagna e di fare un giro sulla Ferrari”.

“Sono felice di tornare con l'Arise Racing GT”, gli ha fatto eco Mostert, “abbiamo avuto un anno straordinario nel GT Australia e sarà splendido fare squadra con Will e Daniel, entrambi piloti fantastici”.

Tre volte campione brasiliano di Stock Car, Serra ha corso per Conquest Racing e Risi Competizione nell'IMSA WeatherTech Sports Car Championship, dove ha vinto due gare nella stagione 2024, tra cui la 24 Ore di Daytona.

Due volte vincitore di classe a Le Mans e campione IMSA Endurance Cup nel 2022, Serra ha anche ottenuto il secondo posto nella classe LMGT3 della European LeMans Series nel 2024 guidando per Kessel Racing. Non è nuovo nemmeno a Bathurst, avendo partecipato alla gara del 2020 con HubAuto.

“Non vedo l’ora di tornare a Bathurst”, ha commentato Serra. “La squadra ha disputato una stagione incredibile nel GT Australia e conosce molto bene la vettura e la pista. Sarà fantastico avere due piloti veloci ed esperti a Bathurst! Credo che ci siano tutti gli ingredienti per fare una bella gara”.

Arise Racing GT schiererà una coppia di Ferrari 296 GT3 nella Meguiar's Bathurst 12 Hour del 2025, mentre i piloti per la partecipazione Pro-Am del team saranno confermati successivamente.

Jordan Oon, Team Principal di Arise Racing GT, non nasconde l’attesa per la gara e la soddisfazione per il terzetto che sarà al via della corsa: “Sarebbe giusto dire che con Will Brown e Chaz Mostert abbiamo due dei migliori piloti in Australia in questo momento. Quest'anno si sono sfidati duramente sia nel GT World Challenge che nella Supercars ed entrambi stanno guidando meglio che mai. È estremamente emozionante poterli accoppiare per il nostro primo tentativo alla 12 Ore di Bathurst e avere un pilota Ferrari ufficiale come Daniel Serra che si unisce a loro. È la combinazione più forte che potessimo mettere insieme. La loro combinazione di conoscenze locali, esperienza internazionale, successo a Bathurst e capacità di lavorare con la squadra ci garantisce la migliore possibilità di metterci in posizione di sfida per la vittoria”.